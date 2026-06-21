İran basın: İsviçre'deki görüşmelere iç istişareler için ara verildi

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında taraflar ve arabulucular Pakistan ve Katar'ın yer aldığı dörtlü görüşmelere, iç istişareler amacıyla ara verildiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, İsviçre'de Pakistan ve Katar arabuluculuğunda devam eden İran-ABD görüşmelere, iç istişareler nedeniyle ara verildi.

Tarafların verilen bu arayla birlikte başkentleri ile irtibata geçerek son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Öte yandan, İran Dışişleri ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin verilen aranın ardandan devam edeceğini ve müzakerelerin Türkiye saati ile 20.00'da bitmesinin beklenildiğini söyledi.