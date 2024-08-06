Üye Girişi
Haberler

Iraklı Turistin Unuttuğu Çanta Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'ye gezmeye gelen Iraklı turist Omar Ahmed Mohammed, Sultanahmet Meydanı'nda içinde 130 bin lira değerinde para ve pasaportu olan çantayı bankta unuttu. Çanta, Fatih Belediyesi Turizm Zabıta ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Türkiye'ye gezmeye gelen Iraklı turist Omar Ahmed Mohammed, Sultanahmet Meydanı'nda içinde 130 bin lira değerinde para ve pasaportu olan çantayı bankta unuttu. Alman Çeşmesi yakınlarındaki bankta unutulan çantayı Fatih Belediyesi Turizm Zabıta ekipleri bularak polise haber verdi. Pasaportundan ulaşılan Iraklı turiste çantası teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan Mohammed, ekiplere teşekkür etti.

Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sultanahmet Meydanı'nda Alman Çeşmesi yakınlarında bulunan bank üzerinde unutulmuş bir çanta bulundu. Fatih Belediyesi Turizm Zabıta ekipleri tarafından fark edilen içerisinde pasaport ve para bulunan çanta, hemen olay yerine çağrılan Turizm Polisi ekiplerine teslim edildi. Pasaport üzerindeki bilgiler doğrultusunda çantasının sahibi olan turist, kısa sürede bulundu. Çantasını geri alan Irak Asıllı turist Omar Ahmed Mohammed, büyük sevinç yaşadı. Çantanın içinde 130 bin lira değerinde Türk Lirası ve yabancı para olduğu öğrenildi. Ülkesinde muhasebeci olduğunu söyleyen Mohammed, Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirdi. Fatih Belediyesi Zabıta ekiplerinin duyarlılığına teşekkür eden turist, onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Belediyesi Türkiye Zabıta turist Irak Turizm Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yanarak can verdi

Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yanarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title