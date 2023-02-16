- Irak, Türkiye'ye bugüne kadar 47 tonluk insani yardım gönderdi Irak Savunma Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye bugüne kadar 7 uçak ile 47 ton yardım gönderildiğini açıkladı.

- Irak, Türkiye'ye bugüne kadar 47 tonluk insani yardım gönderdi

BAĞDAT - Irak Savunma Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye bugüne kadar 7 uçak ile 47 ton yardım gönderildiğini açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından komşu ülkeler Türkiye'ye yardım göndermeye devam ediyor. Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile Suriye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Başbakan Muhammed Şiya Sudani'nin her iki ülkeye yardım ulaştırma talimatı vermesinin ardından bakanlığın kurduğu hava köprüsü sayesinde gıda ve tıbbi yardımların ulaştırıldığı vurgulandı. Suriye'nin Halep kentine 7 uçakla toplam 71 ton ve Şam'a 4 uçakla toplam 45 ton yardımın gönderildiğini belirten Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Gaziantep şehrine ise 7 uçakla toplam 47 ton yardımın gönderildiğini bildirdi.

Irak'tan, Türkiye'ye 2 uçak yardım daha gönderildi

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Sahhaf dün yaptığı açıklamada, yatak, çadır ve ısınma malzemelerinden oluşan 2 uçak dolusu yardımın Gaziantep'teki depremzedelere ulaştırmak için bugün Türkiye'ye gönderileceği açıklaması ardında yardımları taşıyan Irak Hava Kuvvetlerine ait 2 uçak Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı.

Irak makamları yardım taşıyan uçakların gönüllü olarak dönmek isteyen Iraklı vatandaşların tahliyesi için kullanılacağını açıklamıştı.