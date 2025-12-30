Haberler

Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcılığına KDP Milletvekili Etruşi seçildi

Güncelleme:
Irak Meclisinde yapılan oylama sonucunda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Ferhad Etruşi, Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı olarak seçildi. Daha önceki oylamalarda hiçbir aday yeterli oyu alamamıştı.

Irak'ta Meclis Başkanı İkinci Yardımcılığına Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Ferhad Etruşi seçildi.

Mecliste yapılan üçüncü tur oylama sonucunda seçilen Etruşi, Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı oldu.

İkinci Başkan Yardımcılığı için iki tur yapılan oylamada KDP Milletvekili Şahevan Abdullah ile Ulusal Duruş Hareketi (Kürt) Milletvekili Rebvar Kerim yarışmış ancak hiçbir aday kazanmak için yeterli sayıya ulaşmamıştı.

Ardından Abdullah yerine aday olan Etruşi, 178 oy alarak başkan yardımcılığına seçilmiş oldu.

Takaddüm Partisi Milletvekili Heybet Halbusi de 329 sandalyeli Mecliste yapılan dünkü oylamada 208 oy alarak yeni Meclis Başkanı olmuştu.

Asayib Ehlilhak Hareketi Milletvekili Adnan Feyhan da Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı olarak seçilmişti.

