Irak'ta Genel Seçimlerde Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Irak'ın Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde genel seçimler için oy verme işlemi tamamlandı. 21 milyon 404 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçim sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Irak'ın Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde ülke geneliyle eş zamanlı olarak genel seçimler için oy verme işlemi sona erdi.

Saat 07.00'de açılan sandıklar saat 18.00'de kapandı.

Irak'taki genel seçimlere katılım oranları ve gayriresmi sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Irak Yüksek Seçim Kuruluna göre, ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Erbil, Duhok ve Süleymaniye seçim bölgelerindeki kayıtlı seçmen sayısı ise 2 milyon 844 bin 51. Halepçe kenti de Süleymaniye seçim bölgesi içinde değerlendiriliyor.

Seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclis için 7 bin 744 aday yarıştı.

IKBY'nin Irak Meclisinde 15'i Erbil, 18'i Süleymaniye, 11'i Duhok ve 2'si kota olmak üzere 46 sandalyesi bulunuyor.

Erbil seçim bölgesinde, 9 parti ve 6 bireysel liste ile toplam 108 aday seçimlere katıldı.

Tek seçim bölgesi olan Süleymaniye ve Halepçe'de 9 parti ve 4 bireysel liste ile 136 aday, Duhok seçim bölgesinde ise 59 aday Irak Meclisine girmek için yarıştı.

Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
