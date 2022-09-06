Irak şehidinin tabancasını çalan 4 şüpheli yakalandı

PENÇE Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 Eylül'de toprağa verilen Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün evinden tabancası ile av tüfeğini çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

PENÇE Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 Eylül'de toprağa verilen Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün evinden tabancası ile av tüfeğini çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şehidin emanetleri ise bulunup ailesine teslim edildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 1 Eylül'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30) 1 gün sonra memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinin Hacıhamzalı Mahallesi'nde toprağa verildi. Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki köy evlerinde taziyeleri kabul eden aile, 4 Eylül'de Tarsus'un Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerine döndü. Evde bırakılan şehit Okan Meteöz'ün tabancası, 1 av tüfeği ve 2 cep telefonunun çalındığı fark edildi. Ailenin şikayeti üzerine Tarsus Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkında 39 suç dosyası olan U.P. (26) ve 7 suç dosyası bulunan E.B. (20) çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.