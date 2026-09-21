Haberler

Irak'ın Süleymaniye vilayetine bağlı Kifri ilçesinde yenilenen Türkmen okulu törenle açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Süleymaniye vilayetine bağlı Kifri ilçesinde restorasyonu tamamlanan Türkmen lisesi, ilkokulu ve anaokulu binası Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Irak'ın Süleymaniye vilayetine bağlı Kifri ilçesinde restorasyonu tamamlanan Türkmen lisesi, ilkokulu ve anaokulu binası Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Başkonsolos Topçu'nun yanı sıra, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani'nin Türkmen İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Ersan Ağa, Kifri Kaymakamı Sahir Ali, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ali Arıkmert, Türkmen siyasetçiler ve yerel yetkililer ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Başkonsolos Topçu, Türkmen okulunun restorasyonu için talimat veren IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, bu görevi üstlenen Rwanga Vakfı Başkanı Hasan Şeyh Alaaddin ve Türkmen Müsteşar Ersan ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Geçen yıl okul binasının içinde bulunduğu fiziki şartları gösteren fotoğrafların kendisini üzdüğünü dile getiren Topçu, "Burada bulunmak benim için çok büyük bir mutluluk. Kifri, halkıyla beraber bizim için çok özel bir beldedir. Bu binayı görünce insan yeniden öğrenci olmak istiyor. Burada eğitim alacak Türkmen çocukları gördüm, umarım çok güzel eğitim alırlar." dedi.

Bölgenin ve dünyanın çok zorlu bir süreçten geçtiğine, krizler ve belirsizliklerin etkili olduğuna işaret eden Topçu, şunları söyledi:

"Bu süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) etkisi hala devam eden savaş sırasında söylediği bir söz var, onu size hatırlatmak istiyorum. Kendisi şöyle demişti: 'Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan, fitne ve fesat yaymaya çalışanlar var. Bunlara müsaade etmemeliyiz.' Hakikaten bu durum hala geçerlidir."

Son aylarda sosyal medyada Türkmenler aleyhine asılsız ve ciddiyetsiz laflar ortaya atan, sosyal medya kahramanlığı yapan bazı kesimlerin varlığından söz eden Topçu, "Bunlar da aynı fitne ve fesat çabasının bir parçasıdır. Türk, Kürt, Arap ve diğer milletlerden bütün kardeşlerimiz arasında fitne ve fesadı yaymaya çalışanlar var. Bunlara karşı verilmesi gereken mesaj ve atılması gereken adım birbirimizi sahiplenmek ve korumaktır. Kendi problemlerimize kendimizin çözüm bulmasıdır." görüşlerini paylaştı.

Türkmen okulunun açılmasının önemine değinen Topçu, şunları kaydetti:

"Atılan adımın ruhu da tam olarak budur. O yüzden bunu sadece bir okul açılışı olarak görmüyorum. Bunu bölgemizde fitne ve fesada hiçbir zaman müsaade etmeyeceğimizi ve birlikte karşı duracağımızın da bir göstergesi olarak görüyorum. O nedenle çok anlamlı bulduğumu ifade etmek isterim.

Bizim arzumuz Irak'ın bütün halklarıyla beraber huzur, barış, güvenlik, refah ve esenlik içerisinde olmasıdır. Biz Türkiye olarak bütün kurumlarımızla beraber bu yönde çalışıyoruz."

IKBY Başkanı Türkmen Müsteşarı Ersan Ağa da Kifri'de 1993'te ilk açılan Karaoğlan Türkmen İlkokulu'nun açılışıyla yeni eğitim yılına giriş yaptıklarına dikkati çekerek, "Bugün çok mutluyuz. Bu okul 1993'te açıldıktan sonra sahipsiz kaldı ve fiziki şartları çok kötü durumdaydı. Buranın restorasyonunda rol oynayabildiğimiz için ayrıca sevinçliyiz." diye konuştu.

Okulun durumunu IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'ye ilettiklerinde konunun ciddiyetle ele alındığını ve restorasyon için talimat verildiğini aktaran Ersan Ağa, tüm yetkililerin sürece destek olduğunu ve ellerinden gelen katkıyı sunduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Biz eğitime olan desteğimizi devam ettireceğiz. Daha önce de Erbil'deki 15 Türkmen okuluna da gereken destekler sunuldu. Yine Türkmen okulundan mezun öğrencilerimize burslar sağlandı. Türkmen öğretmen ve öğretim görevlilerimiz var, onlar için bir program yürütüyoruz. İnşallah bunların devamı da gelecektir. Ne mutlu bize ki birlikte yaşamı sembolize eden çok güzel bir okulumuza kavuştuk."

Kaynak: AA
Türkiye'de 16 milyon kişide migren var! Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde ilk 3 sırada

Toplumun yüzde 16'sında var! Engellilik listesinde ilk 3'te
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Evden çıkmayan ev hanımıydı, Türkiye üçüncüsü oldu! Anne ve iki kızı artık aynı ringde antrenman yapıyor

Evden çıkmayan ev hanımıydı! Şimdi iki kızıyla aynı ringde
İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın

Ülkeyi karıştıran görüntü: Geri adım atmayın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu! Ülke karıştı

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Başrolde yine ICE var
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir çiftliği 3 araçlık çakarlı konvoyla ziyaret etti

Nedir bu siyasilerin çakar sevdası! Görüntünün iticiliğine bakın

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı

Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Haritada bir belediyenin daha sararması an meselesi

Fenerbahçe'de Mert Müldür ameliyat oldu! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu! 8 hafta forma giyemeyecek
Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı