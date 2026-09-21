Irak'ın Süleymaniye vilayetine bağlı Kifri ilçesinde yenilenen Türkmen okulu törenle açıldı

Irak'ın Süleymaniye vilayetine bağlı Kifri ilçesinde restorasyonu tamamlanan Türkmen lisesi, ilkokulu ve anaokulu binası Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'nun katılımıyla hizmete açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Başkonsolos Topçu'nun yanı sıra, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani'nin Türkmen İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Ersan Ağa, Kifri Kaymakamı Sahir Ali, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ali Arıkmert, Türkmen siyasetçiler ve yerel yetkililer ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Başkonsolos Topçu, Türkmen okulunun restorasyonu için talimat veren IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, bu görevi üstlenen Rwanga Vakfı Başkanı Hasan Şeyh Alaaddin ve Türkmen Müsteşar Ersan ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Geçen yıl okul binasının içinde bulunduğu fiziki şartları gösteren fotoğrafların kendisini üzdüğünü dile getiren Topçu, "Burada bulunmak benim için çok büyük bir mutluluk. Kifri, halkıyla beraber bizim için çok özel bir beldedir. Bu binayı görünce insan yeniden öğrenci olmak istiyor. Burada eğitim alacak Türkmen çocukları gördüm, umarım çok güzel eğitim alırlar." dedi.

Bölgenin ve dünyanın çok zorlu bir süreçten geçtiğine, krizler ve belirsizliklerin etkili olduğuna işaret eden Topçu, şunları söyledi:

"Bu süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) etkisi hala devam eden savaş sırasında söylediği bir söz var, onu size hatırlatmak istiyorum. Kendisi şöyle demişti: 'Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan, fitne ve fesat yaymaya çalışanlar var. Bunlara müsaade etmemeliyiz.' Hakikaten bu durum hala geçerlidir."

Son aylarda sosyal medyada Türkmenler aleyhine asılsız ve ciddiyetsiz laflar ortaya atan, sosyal medya kahramanlığı yapan bazı kesimlerin varlığından söz eden Topçu, "Bunlar da aynı fitne ve fesat çabasının bir parçasıdır. Türk, Kürt, Arap ve diğer milletlerden bütün kardeşlerimiz arasında fitne ve fesadı yaymaya çalışanlar var. Bunlara karşı verilmesi gereken mesaj ve atılması gereken adım birbirimizi sahiplenmek ve korumaktır. Kendi problemlerimize kendimizin çözüm bulmasıdır." görüşlerini paylaştı.

Türkmen okulunun açılmasının önemine değinen Topçu, şunları kaydetti:

"Atılan adımın ruhu da tam olarak budur. O yüzden bunu sadece bir okul açılışı olarak görmüyorum. Bunu bölgemizde fitne ve fesada hiçbir zaman müsaade etmeyeceğimizi ve birlikte karşı duracağımızın da bir göstergesi olarak görüyorum. O nedenle çok anlamlı bulduğumu ifade etmek isterim.

Bizim arzumuz Irak'ın bütün halklarıyla beraber huzur, barış, güvenlik, refah ve esenlik içerisinde olmasıdır. Biz Türkiye olarak bütün kurumlarımızla beraber bu yönde çalışıyoruz."

IKBY Başkanı Türkmen Müsteşarı Ersan Ağa da Kifri'de 1993'te ilk açılan Karaoğlan Türkmen İlkokulu'nun açılışıyla yeni eğitim yılına giriş yaptıklarına dikkati çekerek, "Bugün çok mutluyuz. Bu okul 1993'te açıldıktan sonra sahipsiz kaldı ve fiziki şartları çok kötü durumdaydı. Buranın restorasyonunda rol oynayabildiğimiz için ayrıca sevinçliyiz." diye konuştu.

Okulun durumunu IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'ye ilettiklerinde konunun ciddiyetle ele alındığını ve restorasyon için talimat verildiğini aktaran Ersan Ağa, tüm yetkililerin sürece destek olduğunu ve ellerinden gelen katkıyı sunduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Biz eğitime olan desteğimizi devam ettireceğiz. Daha önce de Erbil'deki 15 Türkmen okuluna da gereken destekler sunuldu. Yine Türkmen okulundan mezun öğrencilerimize burslar sağlandı. Türkmen öğretmen ve öğretim görevlilerimiz var, onlar için bir program yürütüyoruz. İnşallah bunların devamı da gelecektir. Ne mutlu bize ki birlikte yaşamı sembolize eden çok güzel bir okulumuza kavuştuk."

Kaynak: AA