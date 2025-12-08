Irak'ın Necef kentinde "olağanüstü hareketlilik" ve "İHA ele geçirildiği" iddiaları yalanlandı

Irak'ta Necef vilayetinde "olağanüstü hareketlilik" ve çölde insansız hava araçlarının (İHA) ele geçirildiği iddiaları yalanlandı.

Necef Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında Necef Çölü'nde bir baskın yapıldığı ve İHA'ların ele geçirildiği yönünde haberler dolaştı. Bu iddiaların hiçbir doğruluk payı yok. Söz konusu türde herhangi bir baskın gerçekleştirilmemiş, vilayetin idari sınırları içinde herhangi bir İHA ya da yasa dışı faaliyet tespit edilmedi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Şiilerin en büyük dini mercii Ali es-Sistani'nin evinin bulunduğu Eski Şehir Mahallesi ve vilayetin genelinde olağan dışı bir güvenlik konuşlanmasının bulunmadığı kaydedildi.

Necef'teki güvenlik ve istihbarat kurumlarının, İmam Ali Tümeni'nin desteğiyle, çölün derinliklerinde sürekli takip ve her türlü yasa dışı faaliyeti izlemeyi amaçlayan rutin güvenlik uygulamalarını sürdürdüğü, bunların düzenli olarak yürütülen olağan tedbirler olduğu aktarıldı.

Sosyal medyada, Necef'te Sistani'nin evinin bulunduğu mahallede olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı ve çölde baskın yapılarak, kentte eylem düzenlemek isteyen şebekenin yakalandığı ve İHA'lar ele geçirildiği iddia edilmişti.