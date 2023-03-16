Irak'ın Halepçe kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bugün öğlen saatlerinde İran'da meydana gelen 5.3'lük depremin ardından bu kez de Irak sallandı. Irak'ın Halepçe kenti saat 21.32'de 5.1 ile sarsıldı. Yerel medyada çıkan haberlerde sarsıntının çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.

Türkiye'de son dönemde üst üste gelen depremlerin ardından bir sarsıntı haberi de komşu ülkeden geldi. Öğle saatlerinde sallanan İran'ın ardından bu kez de Irak'ın Halepçe kentinde bir deprem meydana geldi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.1 OLARAK AÇIKLANDI

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Halepçe'nin 6 kilometre kuzeydoğusunda, saat 21.32'de gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı. Yerel medyada çıkan haberlerde sarsıntının çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.

ÖĞLEN SAATLERİNDE DE İRAN 5.3 İLE SALLANDI

Saat 14.47'de de İran'ın Khoy kentinde 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. 15 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Türkiye'de Van ve çevresindeki illerde, İran'da Urumiye ve Tebriz kentlerinde de hissedildi.

BOLU'DA 4.8 İLE SARSILDI

Türkiye'de ise saat 13.55'te Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı paniğe neden olurken, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.