Irak'ın Halepçe kentinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güncel Haberler
Bugün öğlen saatlerinde İran'da meydana gelen 5.3'lük depremin ardından bu kez de Irak sallandı. Irak'ın Halepçe kenti saat 21.32'de 5.1 ile sarsıldı. Yerel medyada çıkan haberlerde sarsıntının çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.
Türkiye'de son dönemde üst üste gelen depremlerin ardından bir sarsıntı haberi de komşu ülkeden geldi. Öğle saatlerinde sallanan İran'ın ardından bu kez de Irak'ın Halepçe kentinde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Halepçe'nin 6 kilometre kuzeydoğusunda, saat 21.32'de gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde yaşandı. Yerel medyada çıkan haberlerde sarsıntının çevre kentlerde de hissedildiği belirtildi.
Saat 14.47'de de İran'ın Khoy kentinde 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. 15 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Türkiye'de Van ve çevresindeki illerde, İran'da Urumiye ve Tebriz kentlerinde de hissedildi.
Türkiye'de ise saat 13.55'te Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı paniğe neden olurken, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.