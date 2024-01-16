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Irak'ın Erbil kentinde İran Devrim Muhafızları, ABD üssüne füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi

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Irak'ın Erbil kentinde başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok noktaya füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Saldırıları üstlenen İran Devrim Muhafızları Ordusu, "İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi" açıklaması yaptı.

Irak'ın Erbil kentinde birçok noktada füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada, saldırının düzenlendiği bölgelerde bulunan evlerin camlarının sarsıldığı, havada füze ve İHA'ları engellemek için kullanılan C-RAM sistemine dair görüntüler paylaşıldı.

SALDIRILARI DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU ÜSTLENDİ

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bölgedeki casus karargahları ve İran karşıtı terörist grupların toplanma alanları balistik füzelerle hedef alındı.

Habere göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi. Operasyonun detayları daha sonra açıklanacak."

Irak'ın Erbil kentinde füze ve İHA saldırıları düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde füze ve İHA saldırıları düzenlendi

Kaynak: AA / Güncel

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