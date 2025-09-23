Irak'ın Duhok Kentinde Yazın Serin Kaçış Noktası: Sulav Vadisi

Eylül ayı olmasına rağmen sıcakların devam ettiği Irak'ın Duhok kentinde halk, Amedi nahiyesinde bulunan Sulav vadisine gelerek serin bir gün geçiriyor.

Metina dağının eteğindeki Sulav vadisi 5 ayrı kaynaktan çıkan suyun bir havuzda birleşmesi ve sonrasında küçük şelaleler eşliğinde dere boyunca akmasıyla oluşuyor.

Ceviz ağaçlarıyla çevrili vadinin giriş zemini bir duvar işçiliği zarafetinde taşlarla döşenmiş patika yol ile başlıyor yüzlerce metrenin ardından bir havuza ulaşıyor.

Eylül ayı ile birlikte sıcakların nisbeten azalmasına rağmen bölgede termometreler 38-39 dereceyi gösterirken vadiye girildiği andan itibaren 5 derecelik bir fark rahatlıkla hissediliyor.

Dere kenarına yapılan yol boyunca, yerel ürünleri yerli ve yabancı turistlere sunan satıcılar ile kafe ve restoranlar müşterilerine hizmet veriyor.

Suyun birleştiği yer olan havuzdan aşağıya doğru akan suyun kenarına ve içine konulan masa ve iskemlelere oturan gezginler serinleyerek soluklanıyor.

Dere üzerinde bulunan küçük şelalelerin sesi rahatlatıcı bir hava katıyor ortama. Aynı zamanda kafe ve restoranlardan da müzik sesleri yükseliyor.

Serin havası ve görsel güzelliği ile sıcaktan kaçanların gözde mekanı olan vadide, yüzmek isteyenler için bir de havuz bulunuyor.

Daha fazla serinlik arayanlar havuzda yüzerken bazı ziyaretçiler çaylarını ya da içeceklerini içip ayaklarını suya koyarak yorgunluğunu atıyor.

Vadi sadece günlük ziyaretçilere ev sahipliği yapmıyor, geceyi burada geçirmek isteyenler için çadır kurulabilecek kamp alanları da burada bulunuyor.

Havuza akan 5 kaynağın suyunun tamamı vadideki dereye akıtılmıyor. Suyun bir kısmı Amedi'ye nahiyesine içme suyu bir kısmı ise tarımsal sulamada kullanılıyor.

Vadinin bittiği noktada ise artık akan su ağaçları sulayan bir kanalı takip edip kilometrelerce sonra başka bir dereye kavuşuyor.

Dik kayalardan oluşan yüksek dağların ortasında kalan bu vadi havaların soğumasına kadar ziyaretçilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Türkiye'den de ziyaretçiler geliyor

Restoran ve kafe işlemeciliği yapan Çarvan İbrahim AA muhbirine yaptığı açıklamada vadinin gezginlerden yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Çarvan İbrahim, Sulav vadisinin kendi alanında Irak'taki en büyük gezi alanı olarak bilindiğini kaydederek, Mayıs ayından itibaren ziyaretçilerin buraya geldiğini bu nedenle önceden hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

Turistlerin hava durumuna göre Eylül ayının sonuna kadar Sulav'a gelmeye devam ettiğini aktaran Çarvan İbrahim, "Irak'ın güneyinden ve orta kesiminden turistler burayı ziyaret eder. Türkiye, Suriye ve İran gibi komşu ülkelerden de buraya gelen turistler var." diye konuştu.

-Türkçe müzik dinletiliyor

Çarvan İbrahim, vadide Türkçe, Kürtçe, Arapça, Farsça müzikler çaldıklarını belirterek, "Türkçe müzik de dinletiyoruz. İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Sibel Can, Beytocan, gibi sanatçıların parçalarını dinletiyoruz. Karışık olarak açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupalı turistlerin de Sulav'ı tercih ettiğini aktaran Çarvan İbrahim, kışın kar yağışı nedeniyle vadinin sessizliğe büründüğünü ve esnafın mekanları kapattığını söyledi.

Ailesiyle birlikte Sulav'ı ziyaret eden 49 yaşındaki Musullu Hıdır Mahmud ise serin havası ile bilinen Amedi'nin turistik bir cazibe merkezi olduğunu ifade ederek, "Irak'ın orta ve güney şehirlerinde yaz aylarında hava sıcaklıkları artıyor. Serin yerlere gitme ihtiyacı oluşuyor." diye konuştu.

Hıdır Mahmud, Her ay IKBY'deki turistik yerleri ziyaret etiğini aktararak, "Çünkü doğanın güzelliği, suyun ve havanın serinliği ilgimi çekiyor." dedi.