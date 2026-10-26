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Irak ile Ürdün arasında çeşitli alanlarda 9 mutabakat zaptı imzalandı

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Irak ile Ürdün arasında çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 9 mutabakat zaptı imzalandı. Belgeler rekabet, çevre, yükseköğretim, tüketicinin korunması, arşiv yönetimi ve diplomatik eğitimin yanı sıra 2026-2028 kültürel işbirliği ile eğitim programlarını kapsıyor.

Irak ve Ürdün arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ali Falih ez-Zeydi ile Ürdün Başbakanı Cafer Hassan'ın himayesinde, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 9 mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmalar, rekabetin korunması ve tekelleşmenin önlenmesi, çevrenin korunması, yükseköğretim ve bilimsel araştırma, tüketicinin korunması, belge ve arşiv yönetimi ile diplomatik eğitim alanlarında işbirliğini kapsıyor.

Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesine yönelik işbirliği mekanizması ile 2026-2028 dönemini kapsayan kültürel işbirliği ve eğitim alanındaki uygulama programları da imzalanan belgeler arasında yer aldı. Yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanındaki mutabakatın ise 2026-2031 dönemini kapsadığı belirtildi.

Kaynak: AA
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