Irak'ın Hava Savunma Sistemleri, Bağdat Havalimanı Yakınında İki İha'yı Düşürdü

(ANKARA) – Irak hava savunma sistemleri, Bağdat Havalimanı yakınında çarpma noktasında yangına yol açan iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, Irak hava savunma sistemleri, Bağdat Havalimanı yakınında çarpma noktasında yangına yol açan iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Daha önce de Bağdat Havalimanı yakınındaki ABD Büyükelçiliği'ne ait lojistik destek kampının hedef alındığı bildirilmişti.

Polis yetkilileri ayrıca, Basra'nın güneydoğusundaki sınır karakolları ile Al-Siba, Al-Tanuma, Abu Al-Khasib ve Al-Shalamja bölgelerinde İHA saldırıları olduğunu bildirdi.

Patlamalar ve yangınlar meydana gelmesine rağmen, şu ana kadar herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.

Kaynak: ANKA