Irak'ın Hava Savunma Sistemleri, Bağdat Havalimanı Yakınında İki İha'yı Düşürdü
Irak hava savunma sistemleri, Bağdat Havalimanı yakınında iki insansız hava aracını düşürerek yangına neden oldu. Daha önce ABD Büyükelçiliği'ne ait lojistik destek kampı da hedef alınmıştı. İHA saldırıları Basra'nın çeşitli bölgelerinde devam ediyor, ancak şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.
(ANKARA) – Irak hava savunma sistemleri, Bağdat Havalimanı yakınında çarpma noktasında yangına yol açan iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Irak medyasında yer alan haberlere göre, Irak hava savunma sistemleri, Bağdat Havalimanı yakınında çarpma noktasında yangına yol açan iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Daha önce de Bağdat Havalimanı yakınındaki ABD Büyükelçiliği'ne ait lojistik destek kampının hedef alındığı bildirilmişti.
Polis yetkilileri ayrıca, Basra'nın güneydoğusundaki sınır karakolları ile Al-Siba, Al-Tanuma, Abu Al-Khasib ve Al-Shalamja bölgelerinde İHA saldırıları olduğunu bildirdi.
Patlamalar ve yangınlar meydana gelmesine rağmen, şu ana kadar herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.