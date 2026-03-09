Haberler

Irak'ın Hava Savunma Sistemleri, Bağdat Havalimanı Yakınında İki İha'yı Düşürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak hava savunma sistemleri, Bağdat Havalimanı yakınında iki insansız hava aracını düşürerek yangına neden oldu. Daha önce ABD Büyükelçiliği'ne ait lojistik destek kampı da hedef alınmıştı. İHA saldırıları Basra'nın çeşitli bölgelerinde devam ediyor, ancak şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.

(ANKARA) – Irak hava savunma sistemleri, Bağdat Havalimanı yakınında çarpma noktasında yangına yol açan iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, Irak hava savunma sistemleri, Bağdat Havalimanı yakınında çarpma noktasında yangına yol açan iki insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Daha önce de Bağdat Havalimanı yakınındaki ABD Büyükelçiliği'ne ait lojistik destek kampının hedef alındığı bildirilmişti.

Polis yetkilileri ayrıca, Basra'nın güneydoğusundaki sınır karakolları ile Al-Siba, Al-Tanuma, Abu Al-Khasib ve Al-Shalamja bölgelerinde İHA saldırıları olduğunu bildirdi.

Patlamalar ve yangınlar meydana gelmesine rağmen, şu ana kadar herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi

Savaş devam ederken Trump, Putin'i aradı! Gündemlerinde iki konu var
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi

Kritik boğazdaki hareketlilik böyle görüntülendi
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı