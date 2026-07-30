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AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan ve çeyrek asrı geride bırakan AK Parti, 25’inci kuruluş yıl dönümünü geniş kapsamlı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan ve çeyrek asrı geride bırakan Ak Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümünü geniş kapsamlı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde düzenlenecek programlarda partinin 25 yıllık hizmet yolculuğu vatandaşlarla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan Ak Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümünü 'Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır' sloganıyla düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı koordinasyonunda birçok etkinlik düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek programda vatandaşlara hitap etmesi de bekleniyor.

25'inci yıla özel logo hazırlandı

Çeyrek asrı geride bırakan AK Parti'nin 25'nci kuruluş yıl dönümü için özel logo hazırlandı. Tasarlanan logoda bugüne kadar Türkiye'ye kazandırılan tarihi yatırımlar, projeler tek bir görsel altında toplandı. Özel motiflerden de yararlanılan logoda başta Milli Muharip Uçak KAAN olmak üzere İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yusufeli Barajı, Togg, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi birçok figür yer aldı.

Kuruluş yıl dönümü kapsamında 1-14 Ağustos tarihleri arasında AK Parti tarafından Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri mukayeseli şekilde anlatan video, klip ve görsellerden oluşan dijital içerikler paylaşılacak. Bunun yanı sıra AK Parti'nin 81 il başkanlıklarında vefa toplantıları yapılacak ve ahirete irtihal eden partililer için dualar okunacak. Ayrıca partinin 25 yıllık siyasi hayatında hayata geçirilen projeleri ve reformlarını anlatan özel bir almanak hazırlanacak ve vatandaşlarla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi sesinden şiirlerin yer aldığı özel çalışmalar ile hatıra amaçlı 25 bin adet madalyon hazırlanacak. Program çerçevesinde AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 1 yıl içerisinde 25 milyon adet fidanın da toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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