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Irak Başbakanı Ez-Zeydi, Koalisyon Güçlerinin Çekilmesi İçin Son Tarihi Hatırlattı

Irak Başbakanı Ez-Zeydi, Koalisyon Güçlerinin Çekilmesi İçin Son Tarihi Hatırlattı
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BAĞDAT, 13 Ağustos (Xinhua) -- Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkesini ziyaret eden ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Brad Cooper'a, ABD öncülüğündeki koalisyonun askeri misyonunun sonlandırılması ve koalisyon güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu hatırlattı.

BAĞDAT, 13 Ağustos (Xinhua) -- Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkesini ziyaret eden ABD Merkez Komutanlığı Komutanı Brad Cooper'a, ABD öncülüğündeki koalisyonun askeri misyonunun sonlandırılması ve koalisyon güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesi için son tarihin 30 Eylül olduğunu hatırlattı.

Ez-Zeydi'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü Bağdat'ta bir araya gelen taraflar, ez-Zeydi'nin temmuz ortasındaki Washington ziyaretinde varılan mutabakat uyarınca koalisyonun askeri misyonunun sonlandırılmasına yönelik tam ve nihai uzlaşılarını teyit etti.

Açıklamaya göre ez-Zeydi, ülkesinin yabancı askeri varlıktan arınarak toprakları üzerinde tam ulusal egemenlik hakkını kullanmaya başlayacağı 1 Ekim'in, Irak için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.

Ez-Zeydi ayrıca, silahların yasalara uygun olarak münhasıran devlet otoritesine verilmesinin, ülkesinin egemenliğinin, istikrarının ve gelecekteki kalkınmasının vazgeçilmez ön koşulu olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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