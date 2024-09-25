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İpsala'nın Fenomen Zabıtası: Sahne Performansı Sosyal Medyayı Salladı

İpsala'nın Fenomen Zabıtası: Sahne Performansı Sosyal Medyayı Salladı
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Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen festivalde şarkıcı Derya Uluğ'un sahnesinde dans eden zabıta amiri Hasan Ur, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Performansı ile 'fenomen zabıta' unvanını alan Ur, ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde şarkıcı Derya Uluğ'un konserinde sahnede dans eden zabıta amiri sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası kendisine artan ilgiden memnun olduğunu belirtti.

İpsala Belediyesince düzenlenen 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne alan şarkıcı Derya Uluğ'un davetiyle sahnede dans eden 53 yaşındaki İpsala Belediyesi Zabıta Amiri Hasan Ur'un ilginç figürlerle yaptığı dans sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Kısa sürede ilçenin "fenomen zabıtası" olan Ur, ilgiden oldukça memnun.

Ur, AA muhabirine sahnenin kenarında dans ederken, sahneye kendisini şarkıcı Uluğ'un davet ettiğini anlattı.

Sahneye çıkınca da müziğin ritmine ayak uydurduğunu, içinden gelerek dans ettiğini anlatan Ur, şunları kaydetti:

"Derya Uluğ dansımdan çok memnun oldu bana teşekkür etti. 'Yaşınıza göre içiniz genç dinamit gibisiniz' dedi. Sosyal medyaya baktım korkunç bir patlama olmuş. Türkiye'deki herkese teşekkür ediyorum.

Ben oynarken, eşim çocuğuma 'bak baban düşecek kalacak kocasız kalacağız' demiş. Heyecan yapmış eşim. Oğlum geldi 'baba ne yapıyorsun düşeceksin' dedi. 'Yok be oğlum ben ayarladım onu' dedim. İçimden gelerek dans ettim, paylaşımlar sonrası artan ilgiden de çok memnunum."

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel

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