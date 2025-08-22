İpsala Belediye Başkanı'ndan Umumi Tuvaletlere Zarar Verenlere Tepki

EDİRNE'de İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı düzenlenen alandaki umumi tuvaletlere zarar verilmesine çekilen videoyla tepki göstererek, sosyal medya hesabından paylaştı. Kerman, "Bu mekanı pırıl pırıl İpsalalı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştuk. Bunları yapanların akli dengeleri yerinde değil. Ne kadar çirkin görüntüler. Ne istediniz buradan? İçerisini ne kadar kötü hale getirmişler" dedi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçede 10-14 Eylül tarihleri arasında bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı öncesi alanda incelemelerde bulundu. Kerman, alandaki umumi tuvaletlerin kapı, cam, lavabo, fayans, klozet ve pisuvarların kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılıp zarar verilmesine çekilen videoyla tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, vatandaşlar da yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

'KAPILARI, CAMLARI NE VARSA KIRMIŞLAR'

Mehmet Kerman, festival ve fuar alanındaki umumi tuvaletlerde hoş olmayan görüntülerle karşılaştığını belirterek, "Bu mekanı pırıl pırıl İpsalalı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştuk. Bunları yapanların akli dengeleri yerinde değil. Ne kadar çirkin görüntüler. Ne istediniz buradan? İçerisini ne kadar kötü hale getirmişler. Kapıları, camları ne varsa kırmışlar. Bu görüntüler hoş görüntüler değil. İhtiyaç giderilsin diye burayı yaptık, neden kırıyorsun? Bunlar İpsalalı vatandaşlarımızın, tüyü bitmemiş yetimin paralarıyla satın aldığımız ürünler bunlar. Bunlara sahip çıkalım. Bunları yapanları eleştirmezsek, kınamazsak bu görüntüleri görmeye daha çok devam edeceğiz. Bu görüntüler inşallah bir daha yaşanmaz. Malımıza sahip çıkalım. İpsala hepimizin" diye konuştu.