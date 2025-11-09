Haberler

İpsala Belediye Başkanı Kerman, Hastane Çevre Düzenlemesini İnceledi

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Devlet Hastanesi'nde yapılan çevre düzenlemesini yerinde inceledi ve sağlık hizmetlerini daha konforlu hale getirmek için aralıksız çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, bölgedeki belediye başkanları ile birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını vurguladı.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Devlet Hastanesinde belediye ekiplerince yapılan çevre düzenlemesini inceledi.

Kerman, çalışmaları kontrol etti ve bilgi aldı.

Acil girişindeki çalışmalarda sona geldiklerini belirten Kerman, "Hafta sonu da ekiplerimizle sahadayız, çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İlçemizin sağlık hizmetlerini daha konforlu hale getirmek için durmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanları toplantısı gerçekleşti

İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde belediye başkanları toplantısı gerçekleşti.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla toplantı düzenlendiğini belirtti.

Birlikte daha güçlü olduklarını aktaran Özcan, "Toplantımızın ardından esnafımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Birlikteyiz, beraberiz. Bölgemiz ve halkımız için el birliğiyle çalışmaya, üretmeye ve omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
