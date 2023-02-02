İnternetten tarantula satıyorlar; 26 bin 390 lira cezası var

DÜNYADAKİ en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve ana vatanı Avustralya ile Amazon ormanları olan tarantulalar, Türkiye'de internet ortamında tanesi 2 bin 500 liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor.

DÜNYADAKİ en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve ana vatanı Avustralya ile Amazon ormanları olan tarantulalar, Türkiye'de internet ortamında tanesi 2 bin 500 liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uygulanıyor.

Dünyada yaklaşık 900 türü bulunan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen eklembacaklı grubuna giren tarantulalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 'Lasiodora parahybana', 'Tliltocatl albopilosum' ve 'Pterinochilus Murinus' cinsi tarantulalar, tanesi 125 ile 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.