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İnternetten ATV Almak İsteyen Kişi Dolandırıldı

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TOKAT'ta internetten ATV almak isteyen bir kişi, kendini diş hekimi olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından 27 bin lira dolandırıldı. Dolandırıcılar, sahte bir ilan sitesi oluşturarak kişiyi yönlendirdi ve ödeme dekontunu istedi. ATV'nin kargosunun yapılacağını söyleyen dolandırıcılar, paranın iade edileceğini belirtti ancak kişi dolandırıldığını anlayınca jandarmaya şikayetçi oldu.

TOKAT'ta internetten ATV almak isteyen Metin Meşe (58), kendini diş hekimi olarak tanıtan kişilerin yaptığı bir ilan sitesinin bire bir kopyası siteye yönlendirilerek 27 bin lira dolandırıldı.

Olay, 5 Ağustos'ta Erbaa ilçesi Karaağaç köyünde yaşandı. Yaz aylarında İstanbul'dan memleketine gelen evli ve 2 çocuk babası işçi emeklisi Metin Meşe, köyde olduğu zamanlarda kullanmak için ATV almak istedi. İnternette araştırma yapıp, ilanlara bakan Meşe, sosyal medya platformundaki ilanın sahibine mesaj atıp ATV'yi almak istediğini söyledi. Kendisini diş hekimi gibi tanıtan dolandırıcılar, Meşe'nin güvenini kazanmak için yapılan ödemenin mal teslim alınıncaya kadar havuzda bekletildiğini söyledi. Metin Meşe'yi popüler bir ilan sitesinin arayüzünü kullanarak oluşturdukları sahte internet sitesine yönlendiren dolandırıcılar, ödeme dekontunu sisteme yüklemesini istedi. Daha sonra siparişinin kargosunun yapılacağını belirten şüpheliler, ürün eline ulaştığında da onay vermezse parasının iade edileceğini belirtti. Para transferinin ardından telefonlara cevap alamayan ve dolandırıldığını anlayan Meşe jandarmaya gidip, şikayetçi oldu.

Metin Meşe, yaşadıklarını anlatarak, "Motor alıp satıyorlar. Mesaj attılar. Telefonda anlaştık. Anlaştıktan sonra kargosu vesaire hepsi bize ait o parayı yolla dediler. Yolladık. Meğer dolandırıcılık sitesiymiş. Geri aradık, telefona cevap vermediler. ATV almaya karar vermiştik. O da sahte siteymiş. Kendilerini diş doktoru olarak tanıttılar. Denizli'de oturduğunu söyledi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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