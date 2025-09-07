İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali Düzenlendi

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali organize edildi.

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen festival, İnsuyu Mağarası etkinlik alanında yapıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yöresel ürün stantlarını gezdi, üreticilerle sohbet etti.

Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve Aziziye Folklör ekibi, halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1978 yılından itibaren kesintili olarak düzenlenen İnsuyu kültür ve sanat etkinliklerinin yeniden yapıldığını söyledi.

İnsuyu'nun toplumun hafızasında önemli yer edindiğini belirten Bilgihan, "Bu yeri ve bu hafızayı canlandırmak ve bu nostaljiyi tekrar yaşatmak istedik. O nostaljinin gereği olarak da bugün aslında İnsuyu'nda yörenin ürettiği bütün ürünleri görebilirsiniz. Geçmişe bir yolculuk yapmak, geçmişten bugüne de bu kültürü taşımak bizim açımızdan son derece önemli. Hep söylüyoruz, Burdur kültürüyle, tarihiyle, turizmiyle, doğal güzellikleriyle hakikaten saklanmış bir cennet. Bu cenneti herkesin keşfetmesini istiyoruz. Doğayı, tarihi ve bu büyük kültürel zenginliği yaşayarak ancak bunu keşfedebilirsiniz." dedi.

Festivale Isparta'dan gelen Aydın Ayvaz, etkinliği çok beğendiğini ifade ederek, İnsuyu Mağarası'nı herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi.

Yerel sanatçıların türküler söylediği festivalde, Faik Öztürk, Safiye Soyman ve Bedia Akartürk konser verdi.

Festivalde yaklaşık 9 bin katılımcı şarkı ve türkülere eşlik ederek eğlendi.