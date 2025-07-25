İnşaatta Koluna Taş Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan E.K. (31), koluna taş düşmesi sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaatta koluna taş düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Güzeller Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde çalışan E.K. (31) koluna taş düşmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel