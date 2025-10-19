İnşaatta Demir Parçaları Düşmesi Sonucu Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Aybastı ilçesinde, inşaatta çalışan iki kardeşin üzerine demir parçaları düştü. Tarık Ercan hayatını kaybederken, kardeşi Mustafa Ercan yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde çalıştıkları inşaatta üzerlerine demir parçaları düşen kişi öldü, kardeşi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Uzundere Mahallesi'nde tek katlı ahır ve samanlık inşaatında çalışan Tarık Ercan (58) ile kardeşi Mustafa Ercan'ın (57) üzerine çatı kısmında bulunan demir parçaları düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki kardeş, Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Tarık Ercan, sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel