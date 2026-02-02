Haberler

İstanbul merkezli 4 ilde bakır kablo hırsızlarına operasyon: 9 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda, inşaat şantiyelerinden bakır kablo ve malzeme çalan 19 şüpheli gözaltına alındı. 9 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.

İNŞAAT şantiyelerinden maddi değeri yüksek bakır kablo ve inşaat malzemesi çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İnşaat şantiyelerinde maddi değeri yüksek bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlığı olaylarıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, örgütün liderliğini Doğukan Arslanhan'ın yaptığı belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale'de 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

