Batılı 5 lider, İsrail'i Lübnan'a karadan saldırıda bulunmaması için uyardı

İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri, İsrail'in Lübnan'a karadan bir saldırı yapmasının yıkıcı insani sonuçları olabileceği ve uzun süreli çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilime ilişkin ortak açıklama yapan İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri, Lübnan'daki tansiyonun yükselmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Lübnan ve İsrailli temsilcilerin siyasi bir çözüm bulmak için bir araya gelmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Tansiyonu hemen düşürecek bir diyaloğu sağlayacak girişimi güçlü şekilde destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları ve İran'a desteğinin kınandığı açıklamada, gruba silah bırakma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'daki sivillere, Birleşmiş Milletler görev gücüne, sağlık çalışanlarına, sivil altyapıya ve sağlık altyapısına saldırıların da kınandığı vurgulanarak, "İsrail'in ciddi bir kara harekatı, yıkıcı insani sonuçlara yol açabilir ve uzun süreli bir çatışmaya neden olabilir. Bu durum önlenmelidir." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'daki insani durumun ve yerinden edilmelerin ciddi boyutlara ulaştığının altı çizilen açıklamada, Lübnan'ın Hizbullah'ın silahsızlandırma çalışmaları ile saldırıları önleme girişimlerine destek verilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "İstemeden çatışmanın içine çekilen Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz." vurgusu yapıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.