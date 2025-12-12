İngiltere, Sudan'da sivillere yönelik katliamlardan sorumlu bazı komutanlar hakkında yaptırım kararı aldı

İngiltere, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir'de sivillere yönelik kitlesel katliam, sistematik cinsel şiddet ve kasıtlı saldırılarla suçlanan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) üst düzey komutanları hakkında yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım listesinde Sudan'da pek çok savaş suçuna karışmış ve "Hemedti" olarak bilinen Muhammed Hamdan Dagalo'nun kardeşi ve HDK'nin ikinci ismi Abdul Rahim Hamdan Dagalo ile Faşir'deki saldırılarda rol aldığı değerlendirilen üç üst düzey komutanın yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırım kararı alınan isimlerin, toplu katliamlar, sistematik cinsel şiddet ve sivillere yönelik kasıtlı saldırılar dahil "iğrenç şiddet eylemlerinde" bulunmakla suçlandığı bildirildi.

Yaptırımlar kapsamında söz konusu isimlerin varlıklarının dondurulacağı, İngiltere'ye girişlerinin de yasaklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, HDK'nin Faşir'de sivillere yönelik saldırılarının "rastlantısal değil korku ve şiddet yoluyla kontrol sağlama stratejisinin parçası" olduğunun altı çizildi.

Bölgeden gelen uydu görüntülerinde kanlı kum izlerinin, toplu mezarların ve yığın halindeki cesetlerin tespit edildiği bildirilen açıklamada, bu suçların cezasız kalamayacağı vurgulandı.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.