İngiltere Savunma Bakanı Streeting, sanayi altyapısı zayıfsa bütçe harcanamaz dedi

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, tüm ülkelerin ortak hedefinin savunma harcamalarının istihdam, büyüme ve yeni fırsatlar yaratmasını sağlamak olduğunu belirterek, bunu yaparken "korumacılığın" ortaya çıkardığı tehlikeden kaçınmak gerektiğini kaydetti.

Streeting ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB- İngiltere Savunma ve Güvenlik Diyalogu Toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı.

Savunma sanayisi altyapısının gücünün önemine işaret eden Streeting, "NATO üyesi tüm ülkeler yarın savunma harcamalarını iki katına çıkarabilecek durumda olsa bile, sanayi altyapımız yeterince güçlü olmadığı için bu bütçeleri harcayamayız." uyarısında bulundu.

Streeting, tüm ülkelerin ortak hedefinin savunma harcamalarının istihdam, büyüme ve yeni fırsatlar yaratmasını sağlamak olduğunu belirterek, bunu yaparken, "korumacılığın" ortaya çıkardığı tehlikeden kaçınmak gerektiğini aktardı.

Bu korumacılığın zarar verebileceğine dikkati çeken Streeting, "Kaçınmamız gereken tehlike bu. Çünkü birlikte ne kadar güçlü olursak Rusya ve diğer tehditleri caydırma ihtimalimiz de o kadar artar." değerlendirmesinde bulundu.

Streeting, İngiltere açısından savunma politikasının önceliğinin NATO olduğunu ancak yalnızca NATO'yla sınırlı olmadığını kaydederek, daha güçlü bir NATO bünyesinde daha güçlü bir Avrupa'nın daha güçlü bir İngiltere anlamına geldiğini ifade etti.

Gelecekteki savunma programları hakkında da konuşan Streeting, ikinci "Avrupa Güvenlik Eylemi"nin (SAFE) nasıl şekilleneceğini ve hangi koşullarda katılımın İngiltere'nin çıkarlarına uygun olacağını görmesi gerektiğini değerlendirmesinde bulundu.

"AB üyeliği açıp kapatılabilen bir düğme değil"

Streeting, Brexit referandumu döneminde kendilerinin uyarıda bulunduğunu anımsatarak, "AB üyeliği açıp kapatılabilen bir düğme değil. Dolayısıyla AB'den ayrılıp ardından aynı düğmeye basarak yeniden üye olmayı bekleyemezsiniz." değerlendirmesini yaptı.

AB-İngiltere Zirvesi'nin yaklaştığını anımsatan Streeting, daha derin bir işbirliğinin nasıl olabileceğine ilişkin kapsamlı soruların bulunduğunu aktardı.

Streeting, bu görüşmelerin henüz ilk aşamalarında olduklarına dikkati çekerek, "AB'den ayrılmanın ekonomimize zarar verdiği ve ekonomik açıdan ulaşabileceğimiz gücün gerisinde kalmamıza neden olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. İngiltere'nin AB'den ayrılması, tüm müzakere sürecinin yarattığı zorluklara rağmen, AB açısından da bir kayıp oldu." diye konuştu.

Yeniden üyelik tartışmalarına halkı da dahil etmek istediklerinin altını çizen Streeting, "Tehlikelerle ve çalkantılarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Avrupa'daki ortaklarımızla daha yakın çalıştığımızda hem Avrupalılar hem de bir Avrupa ülkesi olarak çok daha güçlü olduğumuz açık. Bunun hangi biçimi alacağı ve önümüzdeki haftalarda, aylarda ve yıllarda nasıl şekilleneceği tartışmaya açık. Ancak açık bir diyalog yürütüyoruz ve bence başlangıç için doğru yaklaşım bu." görüşünü paylaştı.

Siber saldırılar

Siber saldırı riskine karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Streeting, "Bunların devlet destekli terör eylemleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Ukrayna'daki son siber saldırının arkasında kimin olduğunun henüz bilinmediğine işaret eden Streeting, gelişmeleri yakından takip edeceklerini bildirdi.

Streeting, Avrupa genelinde Moskova tarafından yönlendirilen hibrit saldırılara veya devlet destekli terör eylemlerine tanık olunduğundan hiçbir şüphesinin bulunmadığını söyledi.

Kaynak: AA