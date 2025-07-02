İngiltere, Palestine Action'ı Terör Örgütü İlan Etti

İngiltere'de Avam Kamarası üyesi milletvekilleri, aralarında İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan Palestine Action'ın da yer aldığı 3 grubu terör örgütü ilan eden tasarıyı onayladı.

İngiltere Parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarası, İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ın 3 grubu terör örgütü ilan etmek için sunduğu tasarıyı oylamak için toplandı.

Oturumda konuşan Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Dan Jarvis, Palestine Action'ın yasal bir oluşum olmadığını belirterek, "Yasal eylem yapanların silaha ihtiyacı yoktur. Yasal eylem yapanlar, masum vatandaşlara sis bombası atmaz. Yasal eylem yapanlar, denizaltı ve NATO için denizaltı ekipmanları gibi üretilen ulusal güvenlik altyapısına milyonlarca sterlinlik zarar vermez." dedi.

Jarvis, Palestine Action'ın yasaklı örgüt haline gelmesinin protesto hakkını engellemeyeceğinin altını çizerek, "Filistin'e destek göstermek isteyenler bunu hep yaptı ve yapmaya da devam edebilecek." diye konuştu.

Bağımsız milletvekili Zarah Sultana ise Palestine Action'ın diğer iki grupla birlikte aynı tasarı altında yasaklanması girişimine tepki göstererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sprey boyayla yazı yazanları intihar bombacılarıyla aynı kefeye koymak hem saçmadır hem de anlamsızdır. Bu, muhalefeti susturmak, dayanışmayı suç haline getirmek ve gerçeği bastırmak için yasanın kasıtlı olarak çarpıtılmasıdır."

Sultana, Palestine Action aktivistlerinin iki askeri uçağa boya püskürterek yaptığı eyleme işaret ederek, "Normalde mala zarar vermekten yargılanacakları yerde İçişleri Bakanı, terör yasasını kullanarak grubu yasaklamaya çalışıyor. Bu, devletin daha önce görülmemiş şekilde ileri gidişidir." ifadelerini kullandı.

Bazı milletvekilleri ise Uluslararası Af Örgütü gibi uluslararası kuruluşların protesto hakkıyla ilgili endişelerini dile getirdiği açıklamalarını hatırlattı.

26 milletvekili tasarıya hayır oyu kullandı

Avam Kamarası üyeleri, İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan Palestine Action, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Maniacs Murder Cult ve Rus milliyetçisi Russian Imperial Movement'ın terör örgütü ilan edilmesini öngören tasarıya 26'ya karşı 385 oyla destek verdi.

Yarın Lordlar Kamarası'nda görülecek tasarı burada da onaylanırsa üç grup da terör örgütü ilan edilecek.

Terör örgütü ilan edilen gruplara üye olmak, bu grupların tanıtımını yapmak, gruplar adına eylem yapmak gibi suçlar, 14 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Palestine Action, tasarının Lordlar Kamarası'nda da onaylanması ardından parlamentonun aldığı kararın yürütmesini durdurmak için cuma günü Yüksek Mahkeme'ye başvuracak.

Tasarı protesto edildi

Parlamentoda Palestine Action'ı terör örgütü ilan edecek tasarı oylanırken Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde de Palestine Action'a destek eylemi düzenlendi.

Gruba destek vermek için toplanan yüzlerce eylemciye seslenen bağımsız milletvekili ve iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn, hayattaki kazanımlarını çoğunun eylemlerle elde edildiğini ifade etti.

Corbyn, bunlara örnek olarak İngiltere'de kadınların seçme ve seçilme hakkı, ABD'de siyahlara karşı ayrımcılığın sona erişi ve Güney Afrika'da apartheid rejimin yıkılışını gösterdi.

İşçi Partisi milletvekili John McDonnell ise yaptığı konuşmada Palestine Action'ın diğer iki grupla birlikte aynı tasarıda yer almasını eleştirdi.

McDonnell, bu adımın, tasarıya hayır oyu kullananları yaftalamak için atıldığını savundu.

Palestine Action üyeleri, iki askeri uçağın motoruna kırmızı boya püskürtmüştü

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerin yönetim binaları ve fabrikalarına karşı eylemler düzenleyen Palestine Action aktivistleri İngiltere'de üretim yapan İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'ın Bristol fabrikasında geçen sene bir eylem gerçekleştirerek üretimi durdurmuştu.

Bir diğer savunma şirketi Thales'in üretimini de durduran Palestine Action aktivistlerinin 1 milyon sterlinlik zarar sebep olduğu öne sürülmüştü.

Palestine Action'ın 20 Haziran sabahı paylaştığı görüntülerde, aktivistlerin Oxfordshire'daki RAF Brize Norton Hava Üssü'ne girerek iki askeri uçağın motorlarına kırmızı boya püskürtmesi yer almıştı.

Palestine Action aktivistlerinin yaptığı eyleme Başbakan Keir Starmer ve Savunma Bakanı John Healey tepki göstermişti.

Söz konusu eylemin ardından Filistin destekçisi Palestine Action grubunun, yasaklı örgütler listesine alınması için çalışmalar başlatılmıştı.