İngiltere'nin eski Ukrayna Büyükelçisi Turner, İstanbul'da romanı Paladyum'u anlattı

İngiltere'nin eski Ukrayna Büyükelçisi, diplomat ve yazar Leigh Turner, İstanbul'da kitapseverlerle bir araya geldi.

Moderatörlüğünü Gözde Eren'in üstlendiği, D&R Kanyon'da gerçekleştirilen söyleşide Turner, yeni kitabı "Paladyum: İstanbul'un Kalbindeki Sır"ı anlattı.

Uzun yıllar İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevini de yürüten Turner, yeni eserinde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden bugüne uzanan dönemi ve kentin tarihi kırılma noktalarını gerilim türünde bir kurguyla kaleme aldı.

Söyleşide İstanbul'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Turner, bu şehrin ilham verici olduğunu belirterek, "İstanbul herkese ve bana da ilham veren bir şehir. Burası Doğu ile Batı'nın, Kuzey ve Güney'in buluşma noktası. Çok mutluyum ve bunun için 89 milyon nedenim var. Bu nedenlerin yaklaşık 20 milyonu ise İstanbul'da yaşıyor. Bu yüzden kitabımın kahramanının dik başlı bir Türk kadını olması hiç sürpriz değil." dedi.

"Romanı Türkçe olarak görmek benim için çok kıymetli"

Turner, İstanbul'da kendisi için birçok besleyici yön olduğunu ve kentte çok güzel dostluklar edindiğini de söyledi.

Eserinin Türk okuyucusuyla buluşmasından duyduğu heyecanı dile getiren Turner, "Romanı Türkçe olarak görmek ve Türk okurlarının okuyacağını bilmek benim için çok kıymetli. Türk okurlarının çalışmamı beğenmesi benim için hiç şüphesiz çok önemli." ifadelerini kullandı.

Leigh Turner, diplomat olarak çalışmasının yazı serüvenine sağladığı katkılardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Herkesin içinde bir kitap vardır. Ancak bazılarının içeride kalması gerekir. Bununla birlikte ben daha önce Viyana, Moskova, Berlin ve Kiev'de çalışmalarda bulundum. Savaşlardan Berlin Duvarı'nın yıkılmasına kadar birçok olaya şahitlik ettim. Bütün bunlar ise yazarlığıma oldukça olumlu katkılar sundu. Bütün bu birikimin ardından da İstanbul benim için ayrıca güzel bir deneyime sahip olmamı sağladı. Son yazdığım roman ise bu birikimin bir sonucu olarak ortaya çıktı."

"İstanbul'un ifade ettiği bu anlam benim için fazlasıyla önemli"

İstanbul'un bir tolerans merkezi olduğuna dikkati çeken Turner, romanında ele aldığı temalara ilişkin "Çalışmamdaki bazı kişiler de tam da bu toleransı yok etmeye çalışıyor, bunun olmaması gerektiğine inanıyor. Oysa İstanbul bir toleransla birlikte var olmuş bir şehir. Ne yazık ki tolerans ve bunun yanındaki unsurlar yavaş yavaş yok oluyor. Bu yüzden İstanbul'un ifade ettiği bu anlam benim için fazlasıyla önemli ve korunması gereken bir değerdir." değerlendirmesini yaptı.

Turner, Türkiye'de görev yaptığı dönemlere dair ise şunları anlattı:

"2012-2016 yılları arasında İstanbul'da görev yaptım. Bu sırada Suriye savaşı vardı, çok sayıda terörist saldırı olmuştu. Birçok insan bana, ' Diplomasi tehlikeli mi?' diye sormuştur. Diplomasi gerçekten tehlikelidir ama önemli olan bütün bu dengeleri gözeterek var olabilmektir. Diplomatlığın ve diplomasinin bu tehlikeli doğası bana hep büyük keyif ve heyecan vermiştir. Bizler bunu başarılı bir şekilde yapabildiğimiz oranda dünya daha yaşanabilir bir yer olacaktır."

Kaynak: AA