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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anderson, TEKNOFEST Güneydoğu'yu etkileyici buldu

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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anderson, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya dair video paylaştı. Anderson, genç mühendis ve bilim insanlarının yaratıcılığına tanık olmanın harika fırsat olduğunu belirterek etkinlikten etkilendiğini söyledi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretine işaret ederek, "Bu ziyaret, Türkiye'nin genç mühendis ve bilim insanlarının yaratıcılığına ve yenilikçi yeteneklerine tanık olmak adına harika bir fırsattı." ifadesini kullandı.

Anderson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, TEKNOFEST Güneydoğu'daki izlenimlerine ilişkin video paylaştı.

TEKNOFEST ziyareti dolayısıyla T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'a teşekkürlerini sunan Anderson, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ziyaret, Türkiye'nin genç mühendis ve bilim insanlarının yaratıcılığına ve yenilikçi yeteneklerine tanık olmak adına harika bir fırsattı. Türkiye'nin güçlü teknoloji ekosistemini görmek ve İngiltere ile Türkiye arasındaki işbirliği için yeni fırsatları ele almak son derece değerliydi."

Anderson, paylaştığı videoda, etkinliğin en sevdiği şehirlerden biri olan Şanlıurfa'da düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, TEKNOFEST Güneydoğu'dan çok etkilendiğini vurguladı.

Üzerinde TEKNOFEST montu ile konuşan Anderson, "Umarım önümüzdeki yıllarda hem Urfa'ya hem de Teknofest'e yeniden dönerim. Bundan dolayı bu ceketi elimde tutacağım." dedi.

Kaynak: AA
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