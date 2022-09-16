Kraliçe'nin naaşını görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk yoğunluk nedeniyle durduruldu Güncel Haberler İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan naaşını görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk, kapasitesine ulaşınca sıraya girişler en az 6 saatliğine durduruldu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan naaşını görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk, kapasitesine ulaşınca sıraya girişler en az 6 saatliğine durduruldu. İngiliz hükümet yetkilileri, Kraliçe'nin tabutunu görmek için bekleyen ziyaretçilerin oluşturduğu kuyruğun Southwark Parkı'nda kapasitesine ulaşması nedeniyle en az 6 saat durdurulduğunu açıkladı. Ziyaretçilere, yoğunluk azalana kadar sıraya girmemeleri uyarısında bulunuldu. Kraliçe Elizabeth'in 14 Eylül Çarşamba günü Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen naaşı, 19 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek cenaze törenine kadar halkın ziyaretine açılmıştı. Parlamento binasındaki Westminster Hall'de katafalka konulan Kraliçe Elizabeth'in tabutunu görmek isteyen on binlerce kişi, yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Ziyaretçiler, Kraliçe'nin tabutunu görebilmek için çok uzun saatlerce kuyrukta bekliyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek. Güncel Kaynak: AA / Zuhal Demirci Güncel Haberler

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