İngiltere Kralı 3. Charles'ın Doğum Günü İstanbul'da Kutlandı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmi doğum günü, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'nun ev sahipliğinde Başkonsolosluk bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ve İstanbul'da görev yapan diplomatik ve askeri misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Usluer, burada yaptığı konuşmada, resmi doğum günü vesilesiyle Kral 3. Charles'a ve İngiliz halkına en içten tebriklerini ve iyi dileklerini iletti.

Usluer, iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü geçmişe dayandığını belirterek, "Türkiye ve İngiltere birlikte, büyük başarılara imza atma ve gelecek nesiller için daha müreffeh ve barışçıl geleceğe katkıda bulunma potansiyeline sahiptir." dedi.

Son yıllarda iki ülke arasında üst düzey temasların ve diplomatik görüşmelerin artış gösterdiğine işaret eden Usluer, özellikle ticaret ve savunma sanayisi alanlarındaki işbirliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Usluer, iki ülke arasındaki 20 milyar dolarlık ticaret hedefinin geçen yıl neredeyse yakalandığını dile getirdi.

İngiltere'nin Türkiye'nin en büyük üçüncü turizm pazarı olduğunu aktaran Usluer, 2023'te 4,4 milyon İngiliz turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ifade etti.

Usluer, küresel güvenlik ortamının giderek daha kırılgan hale geldiğini söyleyerek, "Türkiye ve İngiltere, bölgesel ve küresel ölçekte çok çeşitli konularda ortak görüşü paylaşmaktadır. Ortak çabalarımız, Avrupa'nın güvenliği, istikrarı ve refahına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

"Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklık her geçen gün daha da güçleniyor"

Büyükelçi Morris de Kral 3. Charles'ın doğum günü vesilesiyle iyi dileklerini sunarak, "Bu akşam sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Morris, Türkiye ile İngiltere arasındaki bağların ve stratejik ortaklığın her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Poleo'nun görev süresinin yakında sona erecek olmasına değinen Morris, "Henüz İstanbul'dan ayrılmamış olmasına rağmen bugünü fırsat bilerek kendisine yaptığı katkılardan dolayı en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Poleo da bu yılki resepsiyonun İstanbul'da Başkonsolos olarak katılacağı son "Kral'ın Doğum Günü" kutlaması olduğunu belirterek, "1991'de ilk kez ziyaret ettiğim İstanbul'a, bir gün ülkemin temsilcisi olarak döneceğimi asla hayal edemezdim." şeklinde konuştu.

Görev süresi boyunca Türkiye'deki birçok şehri gezdiğini belirten Poleo, "Bu görevdeki en büyük keyiflerden biri, bu eşsiz ve güzel ülkeyi gezme fırsatını yakalamak oldu." dedi.

Türkiye ile İngiltere arasında ekonomik, teknolojik ve altyapı alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Poleo, iki ülke arasında yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlandığını duyurdu.

Poleo, iki ülkenin zor zamanlarda dayanışma içinde olduğuna dikkati çekerek, "Gerçek dostluk böyle zamanlarda ortaya çıkar." görüşünü paylaştı.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan koro ekibi şarkılarını seslendirirken, davetlilere yemek ikramı yapıldı.