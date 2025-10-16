İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyetin çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na resmi ziyarette bulundu."