İngiltere Ulaştırma Bakanı: Grönland'a Asker Gönderilmesi Masada

LONDRA, 12 Ocak (Xinhua) -- İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, İngiliz askerlerinin Grönland'a konuşlandırılması olasılığını tamamen göz ardı etmediklerini söyledi.

Alexander pazar günü Sky News'e yaptığı açıklamada, bu tür konuşlandırmalara yönelik görüşmelerin, NATO müttefikleri arasındaki "olağan" koordinasyon çalışmaları kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

İngiliz yetkililerin, Grönland'a olası NATO askeri konuşlandırması konusunda Fransız ve Alman meslektaşlarıyla görüşmeler yaptıkları ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump 2025 yılının ocak ayında göreve geldiğinden bu yana Grönland'ın kontrolünü ele geçirme isteğini sık sık dile getirmesine karşın İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grönland'ın geleceğine yalnızca Grönland ve Danimarka'nın karar vermesi gerektiğini söylemişti.

1953 yılına kadar Danimarka kolonisi olan Grönland, aynı yıl Danimarka Krallığı'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi. 1979 yılında kendi kendini yönetme hakkı tanınan Grönland, dışişleri ve savunma konularında hala Danimarka'ya bağlı.