İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband: "Yahudi olmakla gurur duyuyorum ama kendisine (hahambaşı) katılmıyorum"

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ülkesinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararını eleştiren İngiltere Hahambaşı Ephraim Mirvis'e tepki göstererek, "Ben Yahudi olmakla gurur duyuyorum ama kendisine (hahambaşı) katılmıyorum. Yapmamız gereken şey, yasalara saygı ve insan onuru gibi İngiliz değerlerine uygun davranmak ve adaletsizliği önlemektir." ifadelerini kullandı.

Miliband, Sky News televizyonunda İngiltere'de alınan "işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı" kararını değerlendirdi.

Kararın ardından İsrail'in İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatmasına değinen Miliband, "İsrailli ve Filistinlilerin güvenliği için tek yol iki devletli çözümdür. Sahadaki gerçeklere baktığımızda bu hedef yok ediliyor." dedi.

Miliband, gasbedilen topraklarda kurulan yasa dışı yerleşim yerlerinin sayısının hızla arttığını da belirterek, "Bu durum ve Filistin halkının karşı karşıya olduğu baskı karşısında sessizce duramayız. İsrail hükümetinin aldığı (konsolosluk kapatma) kararı üzüntüyle karşıladım. Ancak dün aldığımız (ticareti yasaklama) karardan dolayı da gurur duyuyorum. Doğru bir şey yaptık." diye konuştu.

Konsolosluğun kapatılmasının İngiltere-Filistin ilişkilerine zarar vereceğini kaydeden Miliband, Filistinli yetkililerin de ülkenin toprak bütünlüğünü imkansız kılacak E1 projesinin durdurulmasının daha önemli bir adım olduğuna inandığını anlattı.

İngiltere'nin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağını eleştiren İngiltere Hahambaşı Ephraim Mirvis'e de tepki gösteren Miliband, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Yahudi olmakla gurur duyuyorum ama kendisine (hahambaşı) katılmıyorum. Kendisine saygı duyuyorum ama aynı düşünmüyorum. Yapmamız gereken şey, yasalara saygı ve insan onuru gibi İngiliz değerlerine uygun davranmak ve adaletsizliği önlemektir. Kim İsrail hükümetinin yaptıklarının sorumlusu olarak İngiliz Yahudilerini görüyorsa, bu antisemitizmdir."

Miliband, İsrail'in kendisini koruma iddiasıyla attığı adımların İsrail'i daha güvenli değil, daha güvensiz hale getirdiğinin de altını çizerek, "İsrail'i dünyadan izole halde görmek istemiyorum ancak İsrail hükümetinin eylemleri beni korkutuyor." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere ile birlikte başka ülkelerin de benzer karar aldığını hatırlatan Miliband, İsrail'in gelişmesini istediğini ancak işgal altındaki topraklarda yaşananların yasa dışı olduğunu dile getirdi.

Miliband, kararı açıklamadan önce ABD'ye bilgi verdiklerini de sözlerine ekledi.

İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke, dün yaptıkları ortak açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA