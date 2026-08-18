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Yemen açıklarında kargo gemisi vuruldu

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Yemen'in Moha kenti açıklarında bir kargo gemisinin bilinmeyen cisimlerle vurulduğunu ve tamamen hasar gördüğünü açıkladı. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Yemen'in Moha kenti açıklarında ticari bir geminin bilinmeyen cisimlerle vurulduğunu duyurdu.

UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Moha kentinin 40 deniz mili güneydoğusunda bir kargo gemisinin bilinmeyen cisimlerle vurulduğu belirtildi.

Olayın dün gerçekleştiğini ve saldırı sırasında gemide insan olmadığını aktaran UKMTO, vurulan geminin tamamen hasara uğradığını bildirdi.

Yetkililerin olayın boyutlarını incelemekte olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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