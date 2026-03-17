ABD-İran nükleer müzakerelerine katılan İngiliz yetkiliye göre savaşı önleyecek noktaya yaklaşıldı

İngiliz The Guardian gazetesinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen nükleer müzakere sürecine katılan İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, İran'ın son görüşmelerde ABD'ye önemli bir teklif sunduğunu kaydetti.

"BİR ANLAŞMA YAPILMAK ÜZEREYDİ"

Powell, bu adımı "İran'ın nükleer programı konusunda savaşı önleyecek seviyede önemli bir adım" ve "sürpriz" olarak nitelerken, toplantının sonunda Viyana'da teknik görüşmeler yapma konusunda mutabık kalındığını aktardı. Gazeteye konuşan bir yetkili, "Jonathan, bir anlaşmanın yapılmak üzere olduğunu düşünüyordu. Ama İran, özellikle nükleer tesislerde Birleşmiş Milletler denetimini istemiyordu." diye konuştu.

Jonathan Powell

"İNGİLİZ HEYET, İRAN'IN SUNDUĞU TEKLİFE ÇOK ŞAŞIRDI"

ABD heyetinin teknik ekip getirmediğini, Powell'ın ise İngiltere Kabine Ofisi'nden bir uzmanla toplantıya katıldığını belirten yetkili, "İngiliz heyet, İran'ın sunduğu teklife çok şaşırdı. Bu tam bir anlaşma değildi ancak bir ilerlemeydi ve İranlıların nihai teklifi olmama ihtimali de vardı. İngiliz ekip, Cenevre'deki ilerleme temelinde bir sonraki müzakere turunun devam etmesini bekliyordu." dedi.

İngiltere'nin İran'ın Avrupa'ya saldıracağı veya nükleer silah elde edeceğine dair ikna edici kanıt görmediğine de işaret edilen haberde İngiltere açısından diplomatik yolların tükenmediği de ifade edildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.