İngiltere'nin Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının önemini vurguladı Açıklaması

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/YASİN YORGANCI - İngiltere'nin Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Hürmüz Boğazı'nın tamamen engelsiz ve geçiş ücreti alınmadan açılmasının hayati önem taşıdığını, ülkesinin bunun için çaba gösterdiğini söyledi.

Falconer, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bakan Falconer, "Uluslararası hukukta seçici davranamayız. Hürmüz Boğazı'nın tamamen engelsiz, hiçbir geçiş ücreti olmadan açılması hayati önem taşıyor ve Birleşik Krallık da bunun için çalışıyor." dedi.

Denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğünün dünyanın her yerindeki ekonomiler için önemine dikkati çeken Falconer, "Bu nedenle hem Kızıldeniz'de, Hürmüz Boğazı'nda hem de dünyanın her yerinde bu ilkeyi savunmamız önemli. Uygulamada seçici değiliz, elbette bahsettiğiniz ülkeler çok önemli." ifadelerini kullandı.

Falconer, İngiltere'nin seyrüsefer özgürlüğü ilkesinin ve uluslararası deniz hukukuna katkı sağlamaktaki rolünden büyük gurur duyduklarını belirterek, bu ilkenin ve uluslararası hukukun dünya genelinde tam olarak uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ülkesinin uygulama konusunda seçici davranmadığını anlatan Falconer, bu bağlamda Yemen Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani ile görüşmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu, İngiltere'nin "tam rolünü" oynadığını ve seyrüsefer özgürlüğüne ve deniz hukukuna bağlı kaldığını dile getirdi.

Falconer, Gazze'deki manzaranın hala üzücü olduğunun altını çizerek, 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın uygulanmasının hayati önem taşıdığına, İngiltere'nin bölgeye yapılan insani yardımı gerçekten ihtiyaç duyan kişilere ulaştırmak için çabaladığına işaret etti.

ADF'nin kendisi için çok verimli geçtiğini vurgulayan Falconer, birçok mevkidaşıyla görüştüğünü ve burada bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Falconer, Lübnan ile İsrail arasındaki 10 günlük geçici ateşkesten memnun

Falconer, bölgedeki gelişmelerin karmaşık olduğunu belirterek, Antalya'dan önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta olduğunu, ülkesinin acıları azaltmak ve diplomasiye öncelik vermek için elinden gelen her şeyi yaptığını, bölge genelindeki çabalarıyla gerilimi azaltmayı ve birçok sivili tehdit eden şiddeti düşürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Lübnan'da bulunduğu süreçte birçok üst düzey yetkiliyle görüştüğüne işaret eden Falconer, "Diplomasinin ve ateşkesin bizzat sağlanmasının önemini vurguladım. Beyrut'tan ayrılırken yapılan ateşkes duyurularını görmekten çok memnun oldum." dedi.

Falconer, İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkesten dolayı memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Ateşkes, tam olarak uygulanmalı ve sivillere verilen zararın azaltılması, iki taraf arasında görüşmeler ve bölge için daha kalıcı istikrar yolunun bulunması gerekiyor." görüşünü paylaştı.