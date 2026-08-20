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İngiltere'den yasa dışı atık sahalarına sıkı takip

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, yasa dışı atık sahalarından kazanç sağlayanlara yönelik cezaların artırılacağını açıkladı. Hükümet, suç gruplarıyla mücadele için drone kullanımı, para cezalarının yükseltilmesi ve yeni ortaklıklar dahil kapsamlı bir plan başlatıyor.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, yasa dışı atık sahalarından kazanç sağlayanlara yönelik cezaların artırılacağını duyurdu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet, düzenleyici kurumlar, polis, yerel yönetimler ve belediye başkanları, yasa dışı atık sahalarının arkasındaki suç gruplarına karşı birlikte hareket edecek.

Plan kapsamında, yasa dışı atık dökenleri tespit etmek ve cezalandırmak için insansız hava araçlarının daha etkin kullanılması, polise ve Ulusal Suç Ajansına daha büyük rol verilmesi, Çevre Ajansının sahadaki personel sayısının artırılması ve para cezalarının yükseltilmesi öngörülüyor.

Belediye başkanları da kendi bölgelerinde bu mücadeleye öncülük edecek. Ulusal ve bölgesel kurumlar ile yerel yönetimler arasında istihbarat ve kapasite paylaşımını artıracak yeni ortaklık kurulacak.

Ayrıca İngiltere Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanı Angela Eagle başkanlığında yeni "Atık Suçlarıyla Mücadele Grubu" kurulacak.

Bunun yanı sıra İngiliz hükümeti ülkenin en ciddi yasa dışı atık sahalarından üçünün temizlenmesi için finansman sağlayacak.

Söz konusu sahalarda yaklaşık 22 bin ton yasa dışı bir şekilde dökülen atık bulunduğu ve bu durumdan yaklaşık 2 bin 900 ailenin etkilendiği belirtildi.

"Atıktan kolay para kazanma dönemi sona erdi"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Andy Burnham, yasa dışı atık sahalarının yerel topluluklara uzun süredir zarar verdiğinin altını çizdi.

"Atıktan kolay para kazanma dönemi sona erdi." diyen Burnham, yetkililere sorumluları bulmaları için gerekli yetkilerin verileceğini, bu kişilerin mal varlıklarına el konulacağını ve faaliyetlerinin durdurulacağını söyledi.

Burnham, bu tür sahaların çoğu zaman ciddi ve organize suç grupları tarafından işletildiğine dikkati çekerek, hükümetin yerel yönetimlerle birlikte kolluk kuvvetlerinin tüm imkanlarını bu mücadeleye yönlendireceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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