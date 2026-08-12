İngiltere'de aşırı sıcağa acil durum toplantısı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklık nedeniyle Acil Durum Kabine Toplantısı (COBRA) düzenleyecek.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü, yaptığı açıklamada, Burnham'ın, aşırı sıcaklara karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere COBRA toplantısına başkanlık edeceğini duyurdu.

Sözcü, bu yazın İngiltere'de özellikle orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiyeciler, kuraklık koşullarında çalışan çiftçiler ve hastanelerde acil servislerde görevli personel için zorlu geçtiğini belirtti.

Başbakanlık Sözcüsü, "Toplulukları güvende tutmak, su kaynaklarını korumak ve çevreyi muhafaza etmek için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıya Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İngiltere Çevre Ajansından yetkililerin katılması bekleniyor.

Bu yıl sıcak hava dalgaları nedeniyle ikinci kez COBRA toplantısı düzenlenecek. Geçen haziranda yüksek sıcaklıklar sırasında benzer bir toplantı yapılmıştı.

Haziranda da sıcak hava dalgası nedeniyle COBRA toplantısı düzenlenmişti.

Sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması bekleniyor

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), yarın için aşırı sıcaklarda ikinci en yüksek uyarı seviyesini devreye aldı. Sıcaklıkların Midlands, ülkenin güneydoğusu ve başkent Londra başta olmak üzere bazı bölgelerde 30'lu derecelerin ortalarına ve üst seviyelerine çıkması, bazı yerlerde ise 38 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması halinde bu yaz şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaşılmış olacak.

Bu yılki yaz mevsiminin kayıtlardaki en sıcak yaz olma ihtimali güçleniyor

Met Office verilerine göre, ülkede 1 Haziran-10 Ağustos'ta ortalama sıcaklık 16,48 derece olarak hesaplandı. Bu değer, 1991-2020 yıllarında aynı dönem için geçerli ortalama sıcaklığın 1,88 derece üzerinde bulunuyor.

Ağustos ayının kalan günlerine ilişkin hava tahminleri dikkate alındığında, 2026 yazının 1884'e uzanan kayıtlardaki en sıcak yaz mevsimi olma ihtimali giderek artıyor. İngiltere'nin kayıtlardaki en sıcak mevsimi ortalama 16,12 derece sıcaklığın yaşandığı 2025 yazı olmuştu.

İngiltere Çevre Ajansı da ülkenin yüzde 71,3'ü için resmen kuraklık ilan etmiş ve ülkenin tüm bölgelerindeki su kaynaklarının baskı altında olduğu uyarısı yapmıştı.

Kaynak: AA