İngiltere'de Anant Ambani'ye sürdürülebilirlik profesörlüğü verilmesi tepki çekti

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İngiltere'nin Newcastle Üniversitesinin dünyanın en büyük petrol rafinerisinin sahibi ve Hindistan'ın en zengin iş insanı Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani'ye sürdürülebilirlik alanında "Uygulama Profesörü" ünvanı vermesi, akademi dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti.

Newcastle Üniversitesinden 14 Eylül'de yapılan açıklamada, Anant Ambani'ye doğal hayatın korunması, vahşi hayvan sağlığı ve sürdürülebilir geleceğe yönelik katkıları dolayısıyla sürdürülebilirlik alanında "Uygulama Profesörü" ünvanı verildiğini bildirildi.

Açıklamada, Ambani'nin yaklaşık 14 milyon metrekarelik arazisini bir hayvanat bahçesine çevirmesinin doğal hayatın korunması açısından önemli bir eylem olduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada Ambani'nin sürdürülebilir enerji alanında yatırımlar yapan bir iş insanı olduğu vurgulandı.

Karara tepkiler

Newcastle Üniversitesinin dünyanın en büyük petrol rafinerisinin sahibi ve Hindistan'ın en zengin ismi Mukesh Ambani'nin oğluna sürdürülebilirlik alanında profesörlük ünvanı vermesi, akademi dünyasının ve fosil yakıtların zararları konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti.

The Guardian'a konuşan "Doğa ile Konuşmak: Hint Çevreciliğinin Kökenleri" kitabının yazarı akademisyen Ramachandra Guha, "Bir çevre bilimcisi olarak, ünvan verilen kişilerden daha iyi 50 ya da 100 isim önerebilirdim. Hindistan'ın, doğasına ve Hintlere daha fazla katkı sağlamış toprak bilimcileri, enerji bilimcileri, su araştırmacıları, orman gönüllüleri ve ekolojistleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Newcastle Üniversitesinin hangi tavsiyeyle bu kararı aldığını sorgulayan Guha, bu kararın üniversitenin imajını ve entelektüel duruşunu etkileyeceğini söyledi.

Üniversite Sendikasının Newcastle Üniversitesi Temsilcisi Profesör Matt Perry ise üniversite çalışanlarının bu karara, "çevreci endişelerle" karşı çıktığını belirtti.

Sussex Üniversitesinin İklim, Çevre ve Sürdürülebilirlik Bölümü Başkanı Profesör Lyla Mehta, "Üniversitelere kamu desteği azalırken, milyarderlerin ve şirketlerin akademiyi şekillendirme tehlikesi bulunuyor." diye konuştu.

Mehta, üniversitelerin gücü ve şirketleri akademik olarak meşrulaştıran değil sorgulayan kurumlar olması gerektiğinin altını çizdi.

Fosil yakıtların tehlikelerini öne çıkaran ve temiz enerjiye geçişi savunan ABD merkezli Oil Change International isimli kuruluşun Araştırma Direktörü Lorne Stockman da "İklim krizi, petrol ve doğal gazın kademeli azaltılmasını gerektirirken, kamu tarafından fonlanan kuruluşların daha fazlasını yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ambani ailesi, dünya plastik kirliliğine de doğrudan katkı sunuyor

Ambani'nin sahibi olduğu hayvanat bahçesinde aralarında 900 timsah, 200 aslan, 250 leoparın da olduğu 150 bin hayvanın tutulduğu biliniyor.

Karbon emisyonu takip platformu Ditch Carbon'un verilerine göre, Ambani ailesine ait Jamnagar rafinerisi, "dünyada tek başına en fazla karbon emisyonu gerçekleştiren kaynaklardan biri" konumunda bulunuyor.

Verilere göre, Hindistan'ın en büyük plastik ham maddesi üreticisi konumundaki Ambani ailesi, dünya plastik kirliliğine de doğrudan katkı sunuyor.

Kaynak: AA