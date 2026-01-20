İngiltere, Çin'in Yeni Londra Büyükelçiliği Binasının İnşaat Planlarını Onayladı
İngiltere hükümeti, Londra'nın Tower Hamlets semtinde Çin Büyükelçiliği binasının inşaat planlarını onayladı. Yeni büyükelçilik, daha önce Royal Mint Court binalarının bulunduğu arazide inşa edilecek.
LONDRA, 20 Ocak (Xinhua) -- İngiliz hükümeti, başkent Londra'daki Çin Büyükelçiliği binasının inşaat planlarını onayladı.
Hükümetten salı günü yapılan açıklamada yeni büyükelçiliğin Londra'nın Tower Hamlets semtinde daha önce Royal Mint Court binalarının bulunduğu arazi üzerine inşa edileceği belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel