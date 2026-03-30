Bahçeli'den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı

Türk siyasetinin arınmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli, "CHP'nin buna ihtiyacı fazlasıyla var. CHP kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır. Zaman zaman Özgür Bey'e de söyledik. CHP'nin 4 S'den kurtulması gerekiyor. Parti 4 S'ye sıkıştı. Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya. CHP'nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor." dedi.

BAHÇELİ'DEN "SİYASETTE ARINMA" ÇIKIŞI"

tv100'den Ahmet Yeşiltepe'ye konuşan Bahçeli şunları söyledi: "Toplumu huzurla bir arada tutan ahlaki değerler vardır. Bunların korunması gerekir. Aksi halde kirlenme yaygınlaşır. Siyaset bu işin sorumlu sahasıdır. Türk siyaseti de benzer bir arınma sürecine ihtiyaç duyuyor. Bu, tüm partiler için geçerli.

"CHP TOPLUMUN HASSASİYETLERİNE GÖRE ARINMALI"

Siyasette arınmaya ve durulmaya tüm partilerin ihtiyacı vardır. Siyaset daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalı. MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar. Bu konuda şu an için ana muhalefetin buna ihtiyacı fazlasıyla vardır. CHP kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır.

"ZAMAN ZAMAN ÖZGÜR ÖZEL'E DE SÖYLEDİK"

Zaman zaman Özgür Bey'e de söyledik. CHP'nin 4 S'den kurtulması gerekiyor. Parti 4 S'ye sıkıştı. Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya.. CHP'nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor. Bu denklemde Suriye ve Lübnan birlikte hareket edebilir. Bu, Ortadoğu'da yeni bir jeopolitik hat oluşturabilir. Türkiye bu süreçte geniş perspektifli bir güvenlik ve dış politika yaklaşımıyla hareket etmelidir.

"TERÖRLE MÜCADELE ÇOK BOYUTLUDUR"

Terörle mücadele çok boyutludur. FETÕ ile mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Son dönemde yine hareketlenmeye başladılar. En iyi bildikleri şeyi yapıp ülkeye kurumlara ve kişilere operasyonlar yapıyorlar. İçeride de dışarıda da bunların uzantıları var. Bunlarla mücadele aralıksız devam etmelidir. FETÖ tamamen temizlenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kudrete sahiptir.

Çevremizdeki bölgesel ve küresel oyuncuların etkisini görmeden yapılacak her analiz eksik kalacaktır. Bu mesele çözüldüğünde sadece güvenlik alanında değil; ekonomiden diplomasiye, toplumsal huzurdan devlet kapasitesine kadar geniş bir alanda rahatlama yaşanacaktır. Süreç, TBMM çatısı altında hukuki ve demokratik adımlarla ilerlemelidir. Burada siyaset üzerine düşeni yaptı. Şimdi artık sıra Meclis'te atılacak somut adımlarda. Hasta ve yaşlı hükümlüler konusu olsun, diğer konular olsun süreyi uzatmadan gerekli kanunlar çıkarılmalı.

"TÜRKİYE ÇOK YÖNLÜ BİR AKIL GELİŞTİRMELİ"

Uzadığı takdirde bu sürece karşı iç ve dış yapılar boş durmayacak. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Terörle mücadele yalnızca askeri bir konu değildir. Terörle mücadele aynı zamanda tarihsel ve jeopolitik bir iddianın konusudur. Türkiye, Doğu ile Batı arasında denge kuran çok yönlü bir akıl geliştirmeli. Bu akıl ve irade, Türkiye'yi uzun vadede bir kutup başı haline getirecek kudrete sahiptir."

Turan Yiğittekin
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Sayın bahçeli, önce mhp senden alınmalı, sonra ülkemiz, senin yaptığın konuşmalar ve ettiğin yeminleri kimse unutmadı, sen önce kendini aklamalısın.....

Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

diyene bak, apoyu çıkarmak istiyor

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk ün sözleri, dört S, beş e, altı m..Bari kiymeti bilinse...Cehalet diz boyu...Kime anlatıyorum ki bir bilim insani olarak.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil

Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı

Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Piyasaya sunulmaya hazır 306 kilo at Silivri'de ele geçirildi

Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle