Gözlerini kararttılar! Galatasaray, Liverpool'un iki yıldızının peşinde

Galatasaray, gelecek sezon için transferde gözünü kararttı. Sarı-kırmızılılar, Liverpool'un iki yıldızı Muhammed Salah ve Virgil Van Dijk'a göz dikti. Sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Mısırlı golcü Muhammed Salah ve takımdan ayrılması gündemde olan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk için girişimlere başlanacak.

Gelecek sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurarak ses getirmeye devam etmek isteyen Galatasaray, transferde gözünü kararttı.

LIVERPOOL'UN İKİ YILDIZINA KANCA

Geride kalan sezonların başında Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan gibi önemli isimleri kadrosuna katarak adından söz ettiren Galatasaray, bu kez de Liverpool'un iki yıldızı Muhammed Salah ve Virgil Van Dijk'a göz dikti.

SALAH VE VAN DIJK İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR

Sarı-kırmızılıların sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Mısırlı golcü Muhammed Salah ile birlikte takımdan ayrılması gündemde olan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk için girişimlere başlayacak. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'un iki transferi de çok istediği ve yıldız isimler için kesenin ağzının açılacağı öğrenildi.

Cemre Yıldız
