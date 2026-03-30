Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı Fransız oyuncu N'Golo Kante, ülkesinin Kolombiya ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sahaya 11'de çıktı ve 90 dakika süre aldı.

KANTE PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Takımının kaptanı olan Kante, rakiplerine karşı kurduğu üstünlükle dikkat çekti. Deneyimli futbolcu, topla buluşma (77), pas isabeti (52/58, yüzde 90) ve top kapma (3) metriklerinde sahanın en iyisi oldu. Girdiği 10 ikili mücadelenin 6'sını kazanan Kante, bu alanda da en iyi ikinci istatistiğe sahip isim olarak göze çarptı.

FRANSA, İNGİLTERE VE SUUDI ARABİSTAN'DA GÜNDEM OLDU

Fransız basınından L'Equipe'in haberinde Kante için, ''İlerleyen yaşına rağmen gösterdiği başarılı performansla milli takıma seçilmesinin ne kadar doğru bir tercih olduğunu kanıtladı'' denildi.

''BASMADIK YER BIRAKMADI''

İngiliz basınından The Sun ise, ''Ocak ayında ismi Premier Lig kulüpleri ile anılan Kante, en üst düzeyde forma giyebileceğini gösterdi. 35 yaşındaki yıldız, Kolombiya'ya karşı sahadan basmadık yer bırakmadı'' ifadelerini kullandı.

''KANTE FORMUNUN ZİRVESİNDE''

Suudi basınında ise Kante için, ''Kante formunun zirvesinde. Fransa, Kolombiya'yı usta ayaklarıyla yendi'' yorumları yapıldı.