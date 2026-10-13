Haberler

İngiltere Büyükelçisi Anderson, Fethiye'de turizm ve İngiliz vatandaşlarını ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiltere Büyükelçisi Anderson, Fethiye'de turizm ve İngiliz vatandaşlarını ele aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile makamında bir araya geldi. Görüşmede Fethiye'nin turizmdeki konumu, doğal ve kültürel zenginlikleri, İngiliz vatandaşlarının durumu ve işbirliği olanakları ele alındı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bazı temaslarda bulunmak üzere Muğla'ya gelen Anderson, Karaca ile bir araya geldi.

Görüşmede, ilçenin uluslararası turizmdeki konumu ve doğal ve kültürel zenginlikleri ile Fethiye'de yaşayan İngiliz vatandaşlarının durumu ve işbirliği olanakları ele alındı.

Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Anderson'a görevinde başarı diledi.

Büyükelçi Anderson ise Fethiye'de yürütülen çalışmalar ve gösterilen misafirperverlikten dolayı Karaca'ya teşekkür etti.

Ziyarete, Büyükelçi Özel Kalemi Olivia Whitaker, Türkiye Konsolosluklar Bölümü Sorumlusu Claudia Taylor, Muğla Bölge sorumluları Alper Akçeşme ve Birsen Yılmaz ile İngiltere'nin Fethiye Fahri Konsolosu Mustafa Şıkman da katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Trump: Erdoğan benim çok iyi dostum, kendisinden ne istersem yapar

Trump'tan Türkiye sorusuna çarpıcı yanıt: Ne istersem yapar
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi

Mağdurlara rekor ödeme yapılacak, net tarih verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Hesaplarda 8,5 milyar lira çıktı

Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Para hareketi inanılmaz
Napoli ve Stuttgart, Barış Alper Yılmaz için geliyor

Barış Alper Yılmaz için bu akşam tribündeler
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...
İstanbul’da otoyolda korku dolu anlar: Tırdan kopan dev lastik trafiğe savruldu

Otoyolda gideni görenler gözlerine inanamadı: Resmen tehlike saçtı
İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız?

İş görüşmesinde şoke eden teklif: Seni çok beğendik ama...
Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın

İstanbul'un göbeğinde nefes kesen anlar
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi

Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi