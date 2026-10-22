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İngiltere Başbakanı ve Umman Sultanı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasında anlaştılar

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İngiltere Başbakanı ve Umman Sultanı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasında anlaştılar
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İngiltere Başbakanı Burnham ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasında mutabık kaldı. Burnham, bunun küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı azaltacağını ve İngiliz halkı üzerindeki olumsuz etkileri hafifleteceğini söyledi.

LONDRA, 22 Ekim (Xinhua) -- İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Burnham çarşamba günü başkent Londra'daki Başbakanlık Konutu'nda Umman Sultanı ile bir araya geldi. Başbakan görüşmede, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı azaltacağını ve İngiliz halkının üzerindeki olumsuz etkileri hafifleteceğini söyledi.

Burnham ayrıca Ortadoğu'daki gelişmelere de değinerek Umman'ın bölgesel istikrarın sağlanmasında oynadığı kilit role vurgu yaptı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik çabalarından dolayı Umman'a teşekkür etti.

İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'ın başkenti Tahran ve diğer kentlerine ortak saldırılar düzenlemişti. İran ise buna karşılık İsrail'i ve ABD'nin bölgedeki üsleri ile varlıklarını hedef alan bir dizi füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirerek Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmıştı.

Savaştan önce Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 20,3 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü geçiyordu. Bu miktar, dünya genelindeki deniz yoluyla petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyordu.

Kaynak: Xinhua
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