İngiltere Başbakanı Keir Starmer başbakanlık görevinden resmen istifa etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, istifasını İngiltere Kralı 3. Charles'a resmen ileterek başbakanlık görevinden ayrıldı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Keir Starmer, bu sabah Kral 3. Charles tarafından kabul edildi ve Başbakanlık ile Hazine Birinci Lordluğu görevlerinden istifasını sundu. Kral 3. Charles da istifayı kabul etti." ifadelerine yer verildi.

"Yüzümde bir tebessümle veda ediyorum"

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nda bazı kabine üyeleri ve destekçilerinin alkışlarıyla karşılanan Starmer, Kral 3. Charles'a resmi istifasını tebliğ etmeden önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Starmer, "Birazdan Majesteleri Kral'ı ziyaret ederek istifamı sunacağım ve Başbakan olarak görev yaptığım dönemi resmen sonlandıracağım. Benim görevim tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Liderliğini yürüttüğü İşçi Partisini 2019'daki yenilgiden çıkararak yeniden ayağa kaldırdığını söyleyen Starmer, 2024 genel seçimlerinde ezici bir zafer kazandıklarını ifade etti.

Starmer, "O günden bu yana bu büyük ülkeye ve sizlere Başbakan olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru oldu. İngiltere'nin bugün, 2 yıl öncesine kıyasla daha güçlü ve daha adil bir ülke olduğuna yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin daha güçlü olduğunu, kamu hizmetlerinin iyileştiğini, sağlık sistemindeki bekleme sürelerinde önemli düşüş yaşandığını dile getiren Starmer, "Her gün daha fazla çocuk yoksulluktan kurtarılıyor, göç önemli ölçüde azaldı. Savunma ve güvenlik alanındaki duruşumuz çok daha sağlam hale geldi ve uluslararası itibarımız önemli ölçüde güçlendi." diye konuştu.

Starmer, ülkenin en güzel yönlerine en ön sıradan tanıklık etme ayrıcalığına büyük önem atfettiğini belirterek, "Bugün düşmanlarımızın, sahip olduğumuz değerlere, özgürlüğümüze, nezaketimize ve açıkçası Ukrayna'nın cesur halkına verdiğimiz sarsılmaz desteğe karşı bizi bölmek için ellerinden geleni yapacakları bir dünyayla karşı karşıyayız. Böylesi saldırılar karşısında, etrafımızdaki Britanya'nın büyüklüğünü unutmamamız hayati önem taşıyor." görüşünü dile getirdi.

Görevi devrettiği Andy Burnham'a başarılar dilediğini aktaran Starmer, kendisine tam destek verdiğini iletti.

Starmer, "Görevimden gönül rahatlığıyla ayrılıyor, yüzümde bir tebessümle veda ediyor ve birlikte başardığımız her şeyden büyük gurur duyuyorum." dedi.

Partiden yükselen "istifa" seslerine yanıt verdi

Ekonomi, Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson'u Washington Büyükelçisi ataması ve mayıstaki yerel seçim mağlubiyeti nedeniyle büyük eleştiriler alan ve görevi bırakmaya çağrılan Starmer üzerindeki istifa baskısı, 18 Haziran'da yapılan Makerfield ara seçiminde Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın milletvekili seçilmesinin ardından daha da artmıştı.

Parti ve kabine içindeki isimlerin yeni lider olarak görmek istediği Burnham'ın Meclis'e girmeye hak kazanmasından 4 gün sonra basının karşısına çıkan Starmer, partisinin bir sonraki seçime farklı bir liderle gitmek istediğini belirtmiş ve İşçi Partisi liderliğinden istifa etmişti.

Starmer, yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini yürüteceğini kaydetmiş ve partiye seçim sürecini 9 Temmuz'da başlatma talimatı vermişti.

İşçi Partisi, 17 Temmuz'da seçime tek aday olarak giren Makerfield Milletvekili Burnham'ın yeni lider olduğunu duyurmuştu.

Burnham, Starmer'ın istifasının ardından Kral 3. Charles tarafından kabul edilecek ve kabineyi kurmakla görevlendirilecek.