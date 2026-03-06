Haberler

İngiltere'den Bahreyn'e hava savunma desteği teklifi

İngiltere'den Bahreyn'e hava savunma desteği teklifi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere, Bahreyn'e, Katar'a göndereceği 4 Typhoon savaş uçağının, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarından korunması için kullanılmasını teklif etti.

İngiltere, İran'ın bölgedeki saldırılarına karşı Bahreyn'e hava savunma desteği teklifinde bulundu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Keir Starmer, dün Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile telefonda görüştü.

HAVA SAVUNMA DESTEĞİ TEKLİFİNDE BULUNDULAR

Görüşmede, Starmer, Katar'a gönderecekleri 4 Typhoon savaş uçağıyla, Bahreyn'in güvenliğini güçlendirmek için daha fazla hava savunma desteği sağlama teklifinde bulundu.

İki ülkenin operasyon ekipleri, ilerleyen günlerde bu adıma yönelik planlar üzerinde birlikte çalışacakları konusunda anlaştı.

KATAR'A SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

İngiltere Başbakanı Starmer, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin dün yaptığı açıklamada, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceklerini belirtmişti. Starmer, ülkesinin, Katar ve bölgedeki savunma operasyonlarını güçlendirmek amacıyla bu adımı attığını kaydetmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet

Trump, vahşetin sona ermesi için şartını açıkladı
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi

Endişe yaratan görüntü: Neyse ki rahatlatan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Cezayı duyan sürücüler soluğu sırada aldı
Küresel gıda fiyatlarında 5 ay sonra ilk artış

Savaş devam ederse vay halimize! FAO ilk işareti verdi
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok