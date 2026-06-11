Haberler

İngiltere, Avustralya ve Kanada, Filistinliler ve İsrailliler için "Uluslararası Barış Fonu" kurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere, Avustralya ve Kanada, Filistinliler ile İsrailliler arasında barışı desteklemek amacıyla 'Uluslararası Barış Fonu' kurduklarını duyurdu. Fon, iki devletli çözümü ilerletmek, sivil toplumu güçlendirmek ve diyaloğu teşvik etmek için kullanılacak.

İngiltere, Avustralya ve Kanada, Filistinliler ile İsrailliler arasında barışın inşası çabalarını desteklemek amacıyla "Uluslararası Barış Fonu" kurduklarını duyurdu.

İngiltere, Avustralya ve Kanada dışişleri bakanlarının yaptığı ortak yazılı açıklamada, barışın inşası çabalarını desteklemek üzere İsrailliler ve Filistinliler için "Uluslararası Barış Fonu" kurulmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İki devletli çözümün kısa vadede gerçekleşme ihtimalinin hala belirsiz olması sebebiyle sürekli diyalog ve halkın aktif katılımı yoluyla gelecekte barışı mümkün kılacak koşullara yatırım yapılmasının acil ihtiyaç olduğunun altı çizilen açıklamada, "İsrail ve Filistin halklarının barış, güvenlik ve haysiyet içinde yaşayabileceği, müzakere yoluyla varılacak iki devletli çözüme dayalı, İsrail-Filistin çatışmasının adil ve kalıcı şekilde çözülmesi yönündeki kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu fonun, ılımlıların sesini güçlendirmeye ve aşırılık yanlılarını marjinalleştirmeye yardımcı olacağı vurgulanarak, "Barış Fonu, iki devletli çözümü ilerleten, bölünmeyi azaltmaya yardımcı olan, sivil toplumu güçlendiren ve İsrail ile Filistin toplulukları içinde ve arasında diyalog ve işbirliğini destekleyen programlara yatırım yaparak barışın temellerini atacaktır." ifadelerine yer verildi.

Fonun, başarılı müzakereler için gerekli olan ilişkilerin kurulmasına, güvenin tesis edilmesine ve ortak anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunarak mevcut diplomatik, insani ve kalkınma çabalarını tamamlayıcı rol oynayacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her birimiz üç yıl boyunca 1 milyon sterlin tutarında başlangıç sermayesi katkısında bulunacağız. Fon kurulduktan sonra, barışı ilerletmeye kararlı uluslararası ortakların ek mali katkılarına açık olacaktır."

Açıklamada, söz konusu fonun, hem İsrail hem de Filistin'de barışın inşası ve diyalog alanlarında kanıtlanmış uzmanlığa sahip, güvenilir sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağı vurgulandı.

Fon ve uygulama koşulları hakkında ek bilgilerin kısa süre içinde duyurulacağı bildirilen açıklamada, uluslararası ortaklara söz konusu girişimi destekleme ve barışın uzun vadeli temellerine yatırım yapılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Irmak öğretmen İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Irmak Ayşe öğretmene acı veda
30 kişi polis Melih Okan Keskin'i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Polisimizi döverek öldürmüşlerdi! Mahkemeden aileyi yıkan karar
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı